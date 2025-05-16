«Семья разбита на осколки»: Дочь актрисы Земляникиной высказалась о её смерти
Дочь погибшей в ДТП с мотоциклом актрисы Земляникиной посвятила ей скорбный пост
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Трагическая гибель оборвала жизнь актрисы Елены Земляникиной, сестры Александра Стриженова. Родные и близкие Елены Владимировны тяжело переживают невосполнимую утрату. Дочь актрисы, выразила свою скорбь в пронзительном посте в социальных сетях, где поделилась чувствами опустошения и горя.
«Рыдающий голос папы в телефоне — ещё одно воспоминание, которое врежется в память на всю жизнь. Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя. У меня больше нет мамы», — написала она в личном блоге.
Девушка призналась, что после трагедии мир потерял для неё смысл, и у неё нет сил искать его вновь.
Напомним, актриса Елена Земляникина погибла, попав под мотоцикл на пешеходном переходе. За рулем находился Сергей Генералов, сотрудник одного из ресторанов, в настоящее время находящийся под домашним арестом. Последние мгновения её жизни и момент аварии были запечатлены на видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы. Прощание с актрисой фильма «Москва слезам не верит» состоится 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила.