«Семья разбита на осколки»: Дочь актрисы Земляникиной высказалась о её смерти

Трагическая гибель оборвала жизнь актрисы Елены Земляникиной, сестры Александра Стриженова. Родные и близкие Елены Владимировны тяжело переживают невосполнимую утрату. Дочь актрисы, выразила свою скорбь в пронзительном посте в социальных сетях, где поделилась чувствами опустошения и горя.

«Рыдающий голос папы в телефоне — ещё одно воспоминание, которое врежется в память на всю жизнь. Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя. У меня больше нет мамы», — написала она в личном блоге.