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16 мая, 15:30

«Семья разбита на осколки»: Дочь актрисы Земляникиной высказалась о её смерти

Дочь погибшей в ДТП с мотоциклом актрисы Земляникиной посвятила ей скорбный пост

Обложка © VK / Аполлинария Рябцева

Обложка © VK / Аполлинария Рябцева

Трагическая гибель оборвала жизнь актрисы Елены Земляникиной, сестры Александра Стриженова. Родные и близкие Елены Владимировны тяжело переживают невосполнимую утрату. Дочь актрисы, выразила свою скорбь в пронзительном посте в социальных сетях, где поделилась чувствами опустошения и горя.

«Рыдающий голос папы в телефоне — ещё одно воспоминание, которое врежется в память на всю жизнь. Чувство опустошения, бессилия, злости и невосполнимого горя. Наша семья распалась по частям, больше нет того, что связывало вместе — кроме большого, бездонного горя. У меня больше нет мамы», — написала она в личном блоге.

Девушка призналась, что после трагедии мир потерял для неё смысл, и у неё нет сил искать его вновь.

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Напомним, актриса Елена Земляникина погибла, попав под мотоцикл на пешеходном переходе. За рулем находился Сергей Генералов, сотрудник одного из ресторанов, в настоящее время находящийся под домашним арестом. Последние мгновения её жизни и момент аварии были запечатлены на видео, опубликованном Департаментом транспорта Москвы. Прощание с актрисой фильма «Москва слезам не верит» состоится 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила.

Анастасия Никонорова
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