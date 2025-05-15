Гибель актрисы Елены Земляникиной от удара мотоцикла опубликована на видео
Стали известны подробности трагической гибели актрисы из культового фильма «Москва слезам не верит» Елены Земляникиной. Предположительно, она скончалась под колёсами мотоцикла, переходя дорогу по пешеходному переходу. Последние минуты жизни Земляникиной и момент ДТП опубликовал Департамент транспорта Москвы.
На кадрах видно, как женщина идёт по-регулируемому пешеходному перехоу. В этот момент по дороге следовали два мотоциклиста, один из которых сбил её, от удара водитель не удержал транспортное средство. Земляникина отлетела в сторону и рухнула на проезжую часть.
Актриса Елена Земляниника попала под колёса мотоцикла в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
«В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщал Life.ru, актриса Елена Земляникина погибла утром 14 мая в результате дорожно-транспортного происшествия. Артистка ушла из жизни в возрасте 66 лет. О её смерти сообщили представители храма Архангела Михаила и Марии Египетской, где она служила.
Telegram / Дептранс. Оперативно