Умерла актриса из культового фильма «Москва слезам не верит» Елена Земляникина

Актриса Елена Земляникина ушла из жизни в возрасте 66 лет. О её смерти сообщили представители храма Архангела Михаила и Марии Египетской, где она служила. Утром 14 мая артистка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Подробности аварии не разглашаются.

«При трагических обстоятельствах погибла наша сестра во Христе, хорошая подруга, сотрудница, певчая Земляникина Елена Владимировна. Многие из нас дружили с ней более 20 лет. 12 лет Елена Владимировна несла послушание певчей в нашей общине», — рассказали в храме.

Прощание с актрисой пройдет 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской. Место захоронения пока не раскрывается. Елена Земляникина была дочерью Любови Стриженовой и Владимира Земляникина, а также сводной сестрой Александра Стриженова по матери. Широкую известность ей принесла роль в фильме «Москва слезам не верит». В общей сложности артистка снялась в десяти фильмах.