Участник тюменской команды КВН умер спустя пять месяцев после страшного ДТП

В Тюменской области умер участник КВН-команды «Тихий омут» Николай Сибирцев. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщила его коллега по команде Ирина Голубева.





В январе артист попал под грузовик и был госпитализирован. После аварии его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии Сибирцев провёл несколько месяцев в паллиативном отделении.

«Но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя…. Но увы, сердце, которому и так пришлось много страдать за такую недолгую жизнь, не выдержало», — сообщила Голубева в соцсетях.

Николаю Сибирцеву было всего 34 года. Он начал свою карьеру в КВН в 2014 году. Сначала играл за команду «Грибоедов», а позже перешёл в «Тихий омут». Cибирцев был сиротой. Друзья помогли собрать деньги на его похороны. Прощание состоится в Бердюжье 15 мая.