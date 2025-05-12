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Регион
12 мая, 18:34

Участник тюменской команды КВН умер спустя пять месяцев после страшного ДТП

В Тюменской области умер участник КВН-команды «Тихий омут» Сибирцев

Николай Сибирцев. Обложка © VK / Ирина Голубева

Николай Сибирцев. Обложка © VK / Ирина Голубева

В Тюменской области умер участник КВН-команды «Тихий омут» Николай Сибирцев. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщила его коллега по команде Ирина Голубева.

В январе артист попал под грузовик и был госпитализирован. После аварии его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии Сибирцев провёл несколько месяцев в паллиативном отделении.

«Но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя…. Но увы, сердце, которому и так пришлось много страдать за такую недолгую жизнь, не выдержало», — сообщила Голубева в соцсетях.

Николаю Сибирцеву было всего 34 года. Он начал свою карьеру в КВН в 2014 году. Сначала играл за команду «Грибоедов», а позже перешёл в «Тихий омут». Cибирцев был сиротой. Друзья помогли собрать деньги на его похороны. Прощание состоится в Бердюжье 15 мая.
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Ранее сообщалось, что известный российский блогер и соведущий канала «Ильдар Автоподбор» на YouTube Вячеслав Паруков умер в 37 лет. Не так давно ему диагностировали двустороннюю пневмонию с обширным поражением лёгких.

Наталья Демьянова
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