Основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин умер в возрасте 57 лет

В возрасте 57 лет ушёл из жизни основатель известного бренда «У Палыча» Андрей Павлович Сульдин. Он умер 14 мая 2025 года в Самаре, точная причина не оглашается.

«Это (смерть. — Прим. Life.ru) произошло вчера в Самаре, завтра прощание с 12:00 до 13:00 по местному времени в похоронном доме на улице Борской в Самаре», — сообщил представитель компании «У Палыча».

Андрей Сульдин родился в Самаре в 1968 году. Он начал карьеру в сфере общественного питания в 1991 году. Его первым проектом стало небольшое кафе на четыре столика, расположенное в ДК «Современник». Главным блюдом заведения были пельмени ручной работы. Именно тогда зародилась идея бренда «У Палыча», название которого происходит от отчества учредителя компании.

Торты «От Палыча», какими их знают многие в России теперь, появились в 1997 году. Десерты быстро стали популярными и завоевали признание на отраслевых выставках. В 2018 году бренд получил региональный знак качества Самарской области. Сульдин лично контролировал производство, уделяя внимание каждой детали.

В последние годы жизни он отошёл от активного управления компанией, передав бразды правления преемникам. Однако бренд «Палыч» навсегда остался неразрывно связан с его именем, олицетворяя его вклад в развитие кулинарных традиций региона.