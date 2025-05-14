Умер дипломат Вилли Хштоян, муж звезды «Девчат» Надежды Румянцевой

Вилли Вартанович служил представителем СССР в Египте и Малайзии, возглавлял Внешпосылторг и прожил в браке с Надеждой Румянцевой 42 года. Общих детей у пары не было.

Несколько дней назад из жизни ушла вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 94 года. За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Её дебют состоялся уже на первом курсе ВГИКа, но народную любовь Нина Павловна получила за роли в кинокартинах супруга: врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в «Не может быть!», тётя Клава в фильме «Спортлото-82».