Умер дипломат Вилли Хштоян, муж звезды «Девчат» Надежды Румянцевой
Надежда Румянцева и Вилли Хштоян. Обложка © Кадр из видео / Первый канал
Ушёл из жизни Вилли Хштоян, советский дипломат и муж актрисы Надежды Румянцевой, звезды фильмов «Девчата» и «Королева бензоколонки». Как сообщает SHOT, причиной смерти 93-летнего Хштояна стали осложнения хронических заболеваний и деменция.
Тело дипломата обнаружила его дочь от первого брака Карина в квартире на улице Черняховского в московском районе Аэропорт.
Вилли Вартанович служил представителем СССР в Египте и Малайзии, возглавлял Внешпосылторг и прожил в браке с Надеждой Румянцевой 42 года. Общих детей у пары не было.
Несколько дней назад из жизни ушла вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Ей было 94 года. За всю карьеру Гребешкова сыграла около 130 киноролей. Её дебют состоялся уже на первом курсе ВГИКа, но народную любовь Нина Павловна получила за роли в кинокартинах супруга: врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в «Не может быть!», тётя Клава в фильме «Спортлото-82».