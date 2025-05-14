В Уругвае умер Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире»

На 90-м году жизни умер бывший лидер Уругвая Хосе Мухика, занимавший данный пост с 2010 по 2015 год. Он запомнился скромным нравом и простотой характера, за что его прозвали «самым бедным президентом в мире». Об этом нынешний уругвайский лидер Яманду Орси в соцсетях.

Будучи президентом, он отдавал большую часть собственной зарплаты на благотворительность, оставляя из положенных ему 12,5 тысячи долларов лишь десятую часть. Не было у Мухики и роскошной собственности — чаще он предпочитал передвигаться на любимом автомобиле Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.

Отличался экс-президент Уругвая и добрым сердцем. В сельском доме Мухики, который отказался переезжать в президентскую резиденцию, проживала трёхлапая собака Мануэла, за которой он старательно ухаживал. До конца дней он делил старенькую жилплощадь без водопровода неподалёку от Монтевидео вместе со своей супругой. Ежедневно он ходил к колодцу во дворе, чтобы набрать воды.

В прошлом году Мухика сообщил, что у него диагностировали рак пищевода. В начале января болезнь распространилась на печень, и политик решил прекратить лечение. Ему было 89 лет.