Умер основатель элитных ресторанов в Москве, где обедали звёзды российской поп-сцены

Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев. Ему было 53 года. Причиной смерти называются проблемы с сердцем, пишет SHOT. В 2012 году бизнесмен стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».

Среди заведений, которые открыл Гусев, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, BeefBar. Гусев являлся совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат». Предприниматель часто общался с российскими селебрити, в том числе посещавшими его рестораны: среди них Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Инна Маликова, Надежда Оболенская и другие.