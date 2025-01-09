Умер основатель элитных ресторанов в Москве, где обедали звёзды российской поп-сцены
Один из самых известных рестораторов Москвы Гусев скончался в 53 года
Кирилл Гусев. Фото © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев. Ему было 53 года. Причиной смерти называются проблемы с сердцем, пишет SHOT. В 2012 году бизнесмен стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года».
Среди заведений, которые открыл Гусев, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», Fish, Nabi, Bistrot, Osteria, BeefBar. Гусев являлся совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат». Предприниматель часто общался с российскими селебрити, в том числе посещавшими его рестораны: среди них Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Инна Маликова, Надежда Оболенская и другие.
Ранее скончался победитель футбольной Лиги чемпионов и итальянский вратарь Фабио Кудичини. Ему было 89 лет. За всё время своей карьеры он успел выступить за такие итальянские команды, как «Удинезе», «Рома», «Брешиа» и «Милан». В 1961 и 1964 годах спортсмен в составе римского клуба выиграл Кубок международных ярмарок и Кубок Италии.