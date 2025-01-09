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Регион
9 января, 12:01

Умер легендарный итальянский вратарь Фабио Кудичини

На 90-м году жизни скончался победитель Лиги чемпионов и вратарь Фабио Кудичини

Итальянский вратарь Фабио Кудичини. Обложка © Getty Images / Evening Standard / Hulton Archive

Итальянский вратарь Фабио Кудичини. Обложка © Getty Images / Evening Standard / Hulton Archive

Скончался победитель футбольной Лиги чемпионов и итальянский вратарь Фабио Кудичини. Ему было 89 лет, сообщила пресс-служба клуба «Милан» в соцсети X.

За всё время своей карьеры Кудичини успел выступить за такие итальянские команды, как «Удинезе», «Рома», «Брешиа» и «Милан». В 1961 и 1964 годах спортсмен в составе римского клуба выиграл Кубок международных ярмарок и Кубок Италии. Кроме того, в сезоне 1967-68 «Милан» забрал второй в своей истории Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов).

Несмотря на то, что футболист не сыграл ни одного матча за сборную, он несколько раз вызывался в расположение национальной команды. Также его приглашали в состав сборной на отборочные матчи к чемпионату мира 1970 года. В своё время Кудичини даже получил прозвище Чёрный паук из-за своих длинных ног и рук. Такая же кличка, кстати, была у советского голкипера Льва Яшина.

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Ранее Life.ru рассказал, что на 59-м году жизни умер российский актёр, режиссёр и сценарист Сергей Косач. За время своей карьеры он успел сыграть в сериалах «Закон и порядок», «Кодекс чести», «След», «Солдаты» и «Адвокат». Кроме того, Косач стал широко известен благодаря клипу «Бухгалтер» группы «Комбинация». За эту роль он даже получил премию «Овация».

Наталья Афонина
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