«Нет слов, только слёзы»: Стриженова вышла на связь после гибели актрисы-золовки при наезде байка
Прощание с актрисой Земляникой пройдёт 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила
Елена Земляникина. Обложка © kino-teatr
Российская телеведущая Екатерина Стриженова вышла на связь после трагической гибели золовки Елены Земляникиной под колёсами байка в Москве. Она назвала случившееся большим горем и рассказала, что отпевание и прощание с актрисой состоится завтра, 17 мая, в 11:00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.
«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и её насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека», — поделилась Стриженова подробностями печального события в своих соцсетях.
По её словам, сейчас никого у членов семьи «нет слов, только слёзы». Елена Земляникина является старшей сестрой режиссёра и телеведущего Александра Стриженова, который в свою очередь женат на актрисе Екатерине Стриженовой.
Как сообщал Life.ru, Елена Земляникина погибла утром 14 мая в результате дорожно-транспортного происшествия. Актриса из культового фильма «Москва слезам не верит» трагически погибла при наезде мотоцикла. Авария попала видео.