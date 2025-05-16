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Регион
16 мая, 07:28

«Нет слов, только слёзы»: Стриженова вышла на связь после гибели актрисы-золовки при наезде байка

Прощание с актрисой Земляникой пройдёт 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила

Елена Земляникина. Обложка © kino-teatr

Елена Земляникина. Обложка © kino-teatr

Российская телеведущая Екатерина Стриженова вышла на связь после трагической гибели золовки Елены Земляникиной под колёсами байка в Москве. Она назвала случившееся большим горем и рассказала, что отпевание и прощание с актрисой состоится завтра, 17 мая, в 11:00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и её насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека», — поделилась Стриженова подробностями печального события в своих соцсетях.

По её словам, сейчас никого у членов семьи «нет слов, только слёзы». Елена Земляникина является старшей сестрой режиссёра и телеведущего Александра Стриженова, который в свою очередь женат на актрисе Екатерине Стриженовой.

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Как сообщал Life.ru, Елена Земляникина погибла утром 14 мая в результате дорожно-транспортного происшествия. Актриса из культового фильма «Москва слезам не верит» трагически погибла при наезде мотоцикла. Авария попала видео.

Наталья Афонина
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