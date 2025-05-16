«Нет слов, только слёзы»: Стриженова вышла на связь после гибели актрисы-золовки при наезде байка

Российская телеведущая Екатерина Стриженова вышла на связь после трагической гибели золовки Елены Земляникиной под колёсами байка в Москве. Она назвала случившееся большим горем и рассказала, что отпевание и прощание с актрисой состоится завтра, 17 мая, в 11:00 в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и её насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека», — поделилась Стриженова подробностями печального события в своих соцсетях.