В Казахстане сообщили о смерти жены Нурсултана Назарбаева

По данным издания, в последние недели Сара Алпысовна проходила лечение в Республиканской клинической больнице Управления делами президента, известной как «Совминка» в Алматы. Согласно предварительной информации, сегодня было принято решение отключить её от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Сара и Нурсултан Назарбаев поженились в 1962 году. Пара вырастила трёх дочерей — Даригу, Динару и Алию. Сара Назарбаева активно занималась благотворительностью, в 1992 году основала фонд «Бөбек», поддерживающий детей-сирот и детей в трудных жизненных ситуациях, а также продвигала программы духовно-нравственного воспитания, получившие международное признание. За вклад в общественную деятельность она удостоена ряда государственных и международных наград. В последние годы вела закрытый образ жизни. Помимо официального брака, в прессе неоднократно появлялись сообщения о существовании у Нурсултана Назарбаева неофициальной спутницы жизни — Алии Назарбаевой (тёзки дочери) или других предполагаемых партнёрш, однако официальных подтверждений этому не было.