В Казахстане госпитализировали первую жену Назарбаева Сару

Первая супруга бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирована в больницу. Член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов сообщил, что Сара Назарбаева столкнулась с проблемами со здоровьем, но с какими конкретно — неизвестно.

«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он.

На данный момент 84-летняя Назарбаева лежит в госпитале медицинского центра управления делами президента Казахстана в Алма-Ате. Рядом с ней постоянно находятся близкие родственники. В медицинском учреждении отказались комментировать информацию о госпитализации и состоянии здоровья бывшей первой леди, сообщает Orda.kz.