В Казахстане госпитализировали первую жену Назарбаева Сару
Первая супруга бывшего президента Казахстана Сара Назарбаева. Обложка © РИА Новости / Алексей Панов
Первая супруга бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирована в больницу. Член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов сообщил, что Сара Назарбаева столкнулась с проблемами со здоровьем, но с какими конкретно — неизвестно.
«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он.
На данный момент 84-летняя Назарбаева лежит в госпитале медицинского центра управления делами президента Казахстана в Алма-Ате. Рядом с ней постоянно находятся близкие родственники. В медицинском учреждении отказались комментировать информацию о госпитализации и состоянии здоровья бывшей первой леди, сообщает Orda.kz.
Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народного артиста России Владимира Новикова. Он попал в больницу из-за кардиологических проблем. 73-летний актёр жаловался на боли в области сердца, одышку, отёки и снижение слуха.