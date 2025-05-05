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Регион
5 мая, 12:32

В Казахстане госпитализировали первую жену Назарбаева Сару

Первая супруга бывшего президента Казахстана Сара Назарбаева. Обложка © РИА Новости / Алексей Панов

Первая супруга бывшего президента Казахстана Сара Назарбаева. Обложка © РИА Новости / Алексей Панов

Первая супруга бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализирована в больницу. Член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов сообщил, что Сара Назарбаева столкнулась с проблемами со здоровьем, но с какими конкретно — неизвестно.

«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда», — написал он.

На данный момент 84-летняя Назарбаева лежит в госпитале медицинского центра управления делами президента Казахстана в Алма-Ате. Рядом с ней постоянно находятся близкие родственники. В медицинском учреждении отказались комментировать информацию о госпитализации и состоянии здоровья бывшей первой леди, сообщает Orda.kz.

Вучич находится в больнице в Белграде после возвращения из США
Вучич находится в больнице в Белграде после возвращения из США

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народного артиста России Владимира Новикова. Он попал в больницу из-за кардиологических проблем. 73-летний актёр жаловался на боли в области сердца, одышку, отёки и снижение слуха.

Наталья Афонина
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