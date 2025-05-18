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18 мая, 14:54

Клавишник МакSим и «Ленинграда» умер после нескольких недель комы

Клавишник певицы МакSим Иванов умер в 41 год после нескольких недель комы

Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов. Обложка © VK / Дмитрий Иванов

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с группами «Ленинград» и певицей МакSим, умер в Москве после нескольких недель в коме. Об этом сообщается на странице певицы МакSим в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснётся, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове...» — говорится в сообщении.

В конце апреля 41-летний Иванов перенёс обширный инсульт, после чего находился в коме. Несмотря на усилия врачей, он умер, не приходя в сознание. Иванов был известен как клавишник группы «Ленинград» (с 2020 по апрель 2025 года) и недавно вернулся в коллектив МакSим, где работал в начале 2010-х. Помимо прочего, Дмитрий сотрудничал с такими артистами, как Николай Басков, Стас Михайлов, Анна Седокова, Сергей Безруков и группа «Эпидемия».

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Ранее сообщалось, что умер актёр Алексей Кабанов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 69 лет.

Наталья Демьянова
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