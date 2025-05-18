Клавишник МакSим и «Ленинграда» умер после нескольких недель комы

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с группами «Ленинград» и певицей МакSим, умер в Москве после нескольких недель в коме. Об этом сообщается на странице певицы МакSим в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня в 5 утра умер наш музыкант — клавишник Дима Иванов. Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснётся, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове...» — говорится в сообщении.