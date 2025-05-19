Названа причина смерти хореографа Юрия Григоровича

Последние две недели московские врачи боролись за жизнь знаменитого хореографа. Сейчас решается, где будет похоронен Григорович. Предварительно, артист упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой, которая умерла в 2008 году.

Напомним, сегодня стало известно, что в возрасте 98 лет скончался советский и российский хореограф, балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Юрий Николаевич родился в 1927 году в Ленинграде. С 1964 по 1995 год он занимал должность главного балетмейстера Большого театра. Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985), Государственной премии России (2017) и двух премий Правительства РФ (2002, 2011). Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2017), орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней и двух орденов Ленина (1976, 1986). Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века. Автор восьми оригинальных балетов, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.