Поэзия по цене самолёта: «Человек – лавандовый раф» Василенко взвинтил цену за чтение стихов на 250%
Super: Выступления блогера Николая Василенко подорожали на 250%
Ростовский блогер Николай Василенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolay_anatolievich_vasilenko
Стоимость поэтических выступлений ростовского бизнесмена и блогера Николая Василенко, ставшего известным как «человек – лавандовый раф», выросла до семи миллионов рублей, об этом сообщил Super.
Так, Николай Василенко резко повысил расценки на поэтические выступления: цена чтения стихов выросла на 250% всего за пять дней.
Причиной такого резкого скачка цен называют плотный график Василенко на лето. Сам блогер пока ситуацию не комментировал.
Николай Василенко не просто поэт, а новый король рилсов. Ранее SHOT выяснил, что за спокойными видео с миллионами просмотров стоит ростовский бизнесмен, в прошлом — создатель водки «Белая берёзка». Сейчас он владеет долей в ресторане «Онегин дача» и живёт в центре Ростова. До осени 2023 года о нём знали лишь в родном городе, но с октября аккаунт стал публичным — и началась звёздная эра: сотни тысяч подписчиков и топы в трендах.