Поэзия по цене самолёта: «Человек – лавандовый раф» Василенко взвинтил цену за чтение стихов на 250%

Николай Василенко не просто поэт, а новый король рилсов. Ранее SHOT выяснил, что за спокойными видео с миллионами просмотров стоит ростовский бизнесмен, в прошлом — создатель водки «Белая берёзка». Сейчас он владеет долей в ресторане «Онегин дача» и живёт в центре Ростова. До осени 2023 года о нём знали лишь в родном городе, но с октября аккаунт стал публичным — и началась звёздная эра: сотни тысяч подписчиков и топы в трендах.