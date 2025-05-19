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19 мая, 14:45

Поэзия по цене самолёта: «Человек – лавандовый раф» Василенко взвинтил цену за чтение стихов на 250%

Super: Выступления блогера Николая Василенко подорожали на 250%

Ростовский блогер Николай Василенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Ростовский блогер Николай Василенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolay_anatolievich_vasilenko

Стоимость поэтических выступлений ростовского бизнесмена и блогера Николая Василенко, ставшего известным как «человек – лавандовый раф», выросла до семи миллионов рублей, об этом сообщил Super.

Так, Николай Василенко резко повысил расценки на поэтические выступления: цена чтения стихов выросла на 250% всего за пять дней.

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Причиной такого резкого скачка цен называют плотный график Василенко на лето. Сам блогер пока ситуацию не комментировал.

Николай Василенко не просто поэт, а новый король рилсов. Ранее SHOT выяснил, что за спокойными видео с миллионами просмотров стоит ростовский бизнесмен, в прошлом — создатель водки «Белая берёзка». Сейчас он владеет долей в ресторане «Онегин дача» и живёт в центре Ростова. До осени 2023 года о нём знали лишь в родном городе, но с октября аккаунт стал публичным — и началась звёздная эра: сотни тысяч подписчиков и топы в трендах.

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Милена Скрипальщикова
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