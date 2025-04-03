«Идёт своей дорогой»: Стилист сравнил «человека — лавандового рафа» с Киркоровым

Ростовского блогера Николая Василенко, также известного как «человек — лавандовый раф» нельзя считать ультрамодным, однако его отличает особый стиль, характерный и для Филиппа Киркорова. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал стилист Никита Карстен.

«Он идёт своей дорогой, не оглядываясь на переменчивые веяния моды. Это как у Филиппа Киркорова: у него есть свой стиль, который существует параллельно актуальным трендам, и только он в нём органичен», — отметил эксперт.