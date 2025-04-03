«Идёт своей дорогой»: Стилист сравнил «человека — лавандового рафа» с Киркоровым
Стилист Картсен сравнил образы Николая Василенко и Филиппа Киркорова
Николай Василенко и Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nikolay_anatolievich_vasilenko, fkirkorov
Ростовского блогера Николая Василенко, также известного как «человек — лавандовый раф» нельзя считать ультрамодным, однако его отличает особый стиль, характерный и для Филиппа Киркорова. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал стилист Никита Карстен.
«Он идёт своей дорогой, не оглядываясь на переменчивые веяния моды. Это как у Филиппа Киркорова: у него есть свой стиль, который существует параллельно актуальным трендам, и только он в нём органичен», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что Василенко вместо копирования трендов предпочитает носить то, что характеризует его жизненную философию. Более того, образ блогера в стильным костюме, с элегантными аксессуарами и с улыбкой на лице вдохновляет других людей, уверен эксперт.
Ранее Николай Василенко дал интервью, где признался, что на первых порах после того как к нему пришла известность, он хотел закрыть комментарии в соцсетях из-за негатива в свой адрес. Особенно неприятным ему показалось назойливое сравнение с лавандовым рафом, который блогер даже ни разу не пробовал. Life.ru рассказывал о Василенко, рилсы которого завирусились в Сети в прошлом году. Блогер прославился благодаря умиротворённости, добродушию и подкупающей улыбке.