Алкоголь и биочипы: «Человек — лавандовый раф» регистрирует собственный бренд в Роспатенте
Ростовский блогер Василенко обратился в Роспатент для регистрации своего бренда
Блогер, предприниматель из Ростова Николай Василенко, прославившийся в Сети как «человек — лавандовый раф», обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию трёх товарных знаков. Он хочет брендировать своё имя, а также хештег #улыбканиколаявасиленко, пишет местный портал Ro.Today со ссылкой на данные ведомства.
Если Роспатент одобрит заявку Василенко, то он сможет вести продажу алкогольных напитков, биочипов, гидрокостюмов, одежды, косметики, кофе, а также лавандового масла и прочих товаров в Сети под названиями «nikolay_anatolievich_vasilenko», «Николай Василенко» и «Улыбканиколаявасиленко». Также блогеру разрешат открывать под вышеперечисленными брендами гостиницы.
Ранее Николай Василенко дал интервью, где признался, что на первых порах после того как к нему пришла известность, он хотел закрыть комментарии в соцсетях из-за негатива в свой адрес. Особенно неприятным ему показалось назойливое сравнение с лавандовым рафом, который блогер даже ни разу не пробовал. Life.ru рассказывал о Василенко, рилсы которого завирусились в Сети в прошлом году. Контентмейкер прославился благодаря умиротворённости, добродушию и подкупающей улыбке.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolay_anatolievich_vasilenko