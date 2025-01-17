Алкоголь и биочипы: «Человек — лавандовый раф» регистрирует собственный бренд в Роспатенте

Блогер, предприниматель из Ростова Николай Василенко, прославившийся в Сети как «человек — лавандовый раф», обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию трёх товарных знаков. Он хочет брендировать своё имя, а также хештег #улыбканиколаявасиленко, пишет местный портал Ro.Today со ссылкой на данные ведомства.