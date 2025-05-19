Юрий Григорович умер в санатории

Легендарный советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович ушёл из жизни в подмосковном санатории «Барвиха», где он проживал в последнее время. Хореограф до последнего момента сохранял ясность ума и сознание, сообщает телеканал «Звезда».

«Он прожил достойную жизнь и до конца достойно пронёс себя в такой возраст», — отметила бывшая балерина Большого театра Елена Матвеева.

Прима-балерина Евгения Образцова назвала уход Григоровича огромной утратой для всего театрального сообщества и концом целой эпохи. Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев подчеркнул неразрывную связь имени хореографа с Большим театром, чью сцену и сегодня украшают его постановки.