Юрий Григорович умер в санатории
Хореограф Юрий Григорович скончался в подмосковном санатории «Барвиха»
Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Легендарный советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович ушёл из жизни в подмосковном санатории «Барвиха», где он проживал в последнее время. Хореограф до последнего момента сохранял ясность ума и сознание, сообщает телеканал «Звезда».
«Он прожил достойную жизнь и до конца достойно пронёс себя в такой возраст», — отметила бывшая балерина Большого театра Елена Матвеева.
Прима-балерина Евгения Образцова назвала уход Григоровича огромной утратой для всего театрального сообщества и концом целой эпохи. Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев подчеркнул неразрывную связь имени хореографа с Большим театром, чью сцену и сегодня украшают его постановки.
Напомним, что выдающийся советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович скончался сегодня, 19 мая. Артист ушёл из жизни в возрасте 98 лет, причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. Начав свою карьеру танцовщиком в Мариинском театре, он проявил себя как талантливый постановщик. Широкую известность Григоровичу принесли балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви». В 1964 году он занял должность главного балетмейстера Большого театра, где создал такие знаковые произведения, как «Щелкунчик», «Спартак» и «Иван Грозный».