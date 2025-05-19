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19 мая, 14:47

«Позволил себе ряд гадостей»: Отец Децла отрёкся от собственного внука

Отец Децла Толмацкий заявил, что не собирается общаться с внуком

Сын Децла. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juzeppe_junior

Сын Децла. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juzeppe_junior

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий сообщил, что не намерен поддерживать отношения со своим внуком Антонием – сыном покойного рэпера Децла. В этом он признался в беседе с «Газетой.ru».

«Так случилось, что мой внук повёл себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать. Нет, конечно, [сейчас не поддерживаю с ним отношения] — и больше не буду. Вы знаете, тут уже что-то поменять очень сложно», — поделился Толмацкий-старший.

19-летний Антоний является студентом журфака МГУ. Он отмечает, что выбрал специальность в качестве полезного дополнения к своей основной деятельности. Несмотря на учёбу, главной страстью молодого человека остаётся музыка — свою первую композицию он выпустил ещё три года назад.

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А ранее Life.ru писал, что началось производство художественного сериала о рэпере Децле. Детали сюжета и кастинга пока не раскрываются. В настоящее время известно рабочее название сериала — «Децл».

Александра Мышляева
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