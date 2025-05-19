«Позволил себе ряд гадостей»: Отец Децла отрёкся от собственного внука

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий сообщил, что не намерен поддерживать отношения со своим внуком Антонием – сыном покойного рэпера Децла. В этом он признался в беседе с «Газетой.ru».

«Так случилось, что мой внук повёл себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать. Нет, конечно, [сейчас не поддерживаю с ним отношения] — и больше не буду. Вы знаете, тут уже что-то поменять очень сложно», — поделился Толмацкий-старший.

19-летний Антоний является студентом журфака МГУ. Он отмечает, что выбрал специальность в качестве полезного дополнения к своей основной деятельности. Несмотря на учёбу, главной страстью молодого человека остаётся музыка — свою первую композицию он выпустил ещё три года назад.