«Позволил себе ряд гадостей»: Отец Децла отрёкся от собственного внука
Отец Децла Толмацкий заявил, что не собирается общаться с внуком
Сын Децла. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juzeppe_junior
Музыкальный продюсер Александр Толмацкий сообщил, что не намерен поддерживать отношения со своим внуком Антонием – сыном покойного рэпера Децла. В этом он признался в беседе с «Газетой.ru».
«Так случилось, что мой внук повёл себя крайне негативно: он позволил себе ряд гадостей в мой адрес, после чего я перестал с ним вообще разговаривать. Нет, конечно, [сейчас не поддерживаю с ним отношения] — и больше не буду. Вы знаете, тут уже что-то поменять очень сложно», — поделился Толмацкий-старший.
19-летний Антоний является студентом журфака МГУ. Он отмечает, что выбрал специальность в качестве полезного дополнения к своей основной деятельности. Несмотря на учёбу, главной страстью молодого человека остаётся музыка — свою первую композицию он выпустил ещё три года назад.
А ранее Life.ru писал, что началось производство художественного сериала о рэпере Децле. Детали сюжета и кастинга пока не раскрываются. В настоящее время известно рабочее название сериала — «Децл».