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19 мая, 15:44

«Дай Бог, всё получится»: Татьяна Буланова в 56 лет задумалась о пополнении в семье

Певица Татьяна Буланова допустила рождение ребёнка с помощью суррогатной матери

Татьяна Буланова с молодым мужем Валерием Рудневым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makakaizmanaka2

Татьяна Буланова с молодым мужем Валерием Рудневым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makakaizmanaka2

Певица Татьяна Буланова всерьёз рассматривает возможность рождения ребёнка от своего молодого супруга Валерия Руднева. Артистка долго колебалась, стоит ли ей становиться матерью в третий раз, взвешивая все «за» и «против», передаёт Пятый канал.

Буланова задумалась о материнстве. Видео © 5-tv.ru

«Я вам могу сказать, что если, дай бог, всё получится, то там найдётся способ, как это всё сделать. Ничего страшного», — заявила Буланова, отметив, что планирует использовать ранее замороженные яйцеклетки.

Врач-гинеколог Виктор Владимиров объяснил, что современные репродуктивные технологии позволяют, образно говоря, остановить биологическое время. Специалист подчеркнул, что с возрастом у женщин происходит значительное ухудшение качества яйцеклеток. По его словам, если сравнить ооциты 35-летней и 45-летней женщины, разница будет колоссальной — за этот десятилетний период качество клеток снижается в 25 раз.

Что касается возможной беременности певицы, перенёсшей несколько лет назад микроинсульт, врач выразил серьёзные опасения. Владимиров пояснил, что в период беременности происходят существенные изменения в свёртывающей системе крови — активизируются как процессы свёртывания, так и противосвёртывающие механизмы. Медик отметил, что риск тромбообразования во время вынашивания ребенка возрастает в разы, а учитывая имеющийся в анамнезе микроинсульт, беременность может значительно усугубить существующие проблемы со здоровьем.

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Ранее Татьяна Буланова рассказала, почему не живёт вместе со своим молодым мужем. Сейчас артистка большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, супруг живёт в Москве. Валерий не раз предлагал Татьяне съехаться, но она отказывалась из-за своего графика.

Александра Мышляева
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