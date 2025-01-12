55-летняя певица Буланова рассказала, почему не живёт вместе со своим молодым мужем

55-летняя певица Татьяна Буланова рассказала, почему не живёт вместе со своим молодым мужем — бизнесменом Валерием Руднёвым, который младше её на 19 лет. Звезда сообщила, что вернулась к гастрольной деятельности, поэтому теперь редко видится с супругом. Подробностями своей личной жизни она поделилась в интервью журналу «Караван историй».

Сейчас Буланова большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, Руднёв же живёт в Москве. Валерий не раз предлагал Татьяне съехаться, но она отказывалась из-за своего графика. Артистка рассказала, что много работает, чтобы закрыть ипотеку за квартиру сына.

«Мы пересекаемся, когда я на какие-то съёмки или выступления приезжаю в Москву. Ещё я много езжу по городам. После длинного перерыва — почти 12 лет — вернулись к гастрольной деятельности», — приводит слова звезды журнал.

Буланова также поделилась, что Руднёва задевает упоминание разницы в возрасте. Сама артистка раньше часто любила подшутить над бизнесменом, чем очень его злила. Однако признавала, что иногда молодой супруг по поступкам был даже старше певицы.

«Он ужасно злился, когда я над ним подшучивала: «Ты даже не знаешь, кто такие октябрята, и пионеров не застал». Сейчас я перестала его подкалывать, а раньше у него аж желваки ходили, когда начинала говорить про возраст. Но мне, в общем-то, повезло, он выглядит очень солидно. А по поступкам, мне иногда кажется, даже старше меня», — разоткровенничалась она.