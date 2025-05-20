У Свинки Пеппы появилась сестра

Семья Свинки Пеппы расширилась — у неё появилась младшая сестра. В эфире британской программы Good Morning Britain объявили, что мама Пеппы родила девочку по имени Эви (Evie). Роды прошли в престижной больнице, где появлялись на свет и королевские малыши.

Сейчас мама Свинки отдыхает, а Папа Свин готовится дать первое интервью в статусе многодетного отца. По данным The Independent, нового персонажа зрители увидят только осенью — создатели решили освежить сюжет к 20-летию сериала. Помимо Эви, у Пеппы есть брат Джордж.

О беременности персонажа стало известно ещё 30 марта, в День матери в США. С тех пор история о пополнении в свинячьем семействе активно освещалась в СМИ и соцсетях. Премьера «Свинки Пеппы» состоялась в 2004 году, и с тех пор шоу стало мировым хитом.