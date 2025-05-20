У Свинки Пеппы появилась сестра
Good Morning Britain: У Свинки Пеппы родилась сестра Иви
Кадр из мультсериала. Фото © Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа», режиссер Марк Бейкер, сценарист Невилл Если / Kinopoisk
Семья Свинки Пеппы расширилась — у неё появилась младшая сестра. В эфире британской программы Good Morning Britain объявили, что мама Пеппы родила девочку по имени Эви (Evie). Роды прошли в престижной больнице, где появлялись на свет и королевские малыши.
Сейчас мама Свинки отдыхает, а Папа Свин готовится дать первое интервью в статусе многодетного отца. По данным The Independent, нового персонажа зрители увидят только осенью — создатели решили освежить сюжет к 20-летию сериала. Помимо Эви, у Пеппы есть брат Джордж.
О беременности персонажа стало известно ещё 30 марта, в День матери в США. С тех пор история о пополнении в свинячьем семействе активно освещалась в СМИ и соцсетях. Премьера «Свинки Пеппы» состоялась в 2004 году, и с тех пор шоу стало мировым хитом.
Мультсериал «Свинка Пеппа» давно стал мировым хитом — его показывают в 180 странах и переводят на 40 языков. Британский проект полюбился не только детям, но и взрослым: сам Квентин Тарантино в интервью Empire назвал его «величайшим британским импортом десятилетия» и признался, что регулярно его смотрит.