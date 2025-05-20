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20 мая, 11:22

У Свинки Пеппы появилась сестра

Good Morning Britain: У Свинки Пеппы родилась сестра Иви

Кадр из мультсериала. Фото ©  Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа», режиссер Марк Бейкер, сценарист Невилл Если / Kinopoisk

Кадр из мультсериала. Фото ©  Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа», режиссер Марк Бейкер, сценарист Невилл Если / Kinopoisk

Семья Свинки Пеппы расширилась — у неё появилась младшая сестра. В эфире британской программы Good Morning Britain объявили, что мама Пеппы родила девочку по имени Эви (Evie). Роды прошли в престижной больнице, где появлялись на свет и королевские малыши.

Сейчас мама Свинки отдыхает, а Папа Свин готовится дать первое интервью в статусе многодетного отца. По данным The Independent, нового персонажа зрители увидят только осенью — создатели решили освежить сюжет к 20-летию сериала. Помимо Эви, у Пеппы есть брат Джордж.

О беременности персонажа стало известно ещё 30 марта, в День матери в США. С тех пор история о пополнении в свинячьем семействе активно освещалась в СМИ и соцсетях. Премьера «Свинки Пеппы» состоялась в 2004 году, и с тех пор шоу стало мировым хитом.

Озвучивший персонажа «Свинки Пеппы» актёр умер за год до векового юбилея
Озвучивший персонажа «Свинки Пеппы» актёр умер за год до векового юбилея

Мультсериал «Свинка Пеппа» давно стал мировым хитом — его показывают в 180 странах и переводят на 40 языков. Британский проект полюбился не только детям, но и взрослым: сам Квентин Тарантино в интервью Empire назвал его «величайшим британским импортом десятилетия» и признался, что регулярно его смотрит.

Милена Скрипальщикова
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