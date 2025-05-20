В России могут снять ремейк культового сериала 2000-х
RG.ru: У сериала «Бандитский Петербург» может появиться современная версия
Герои сериала «Бандитский Петербург». Обложка © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссер Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk
Российских зрителей может ожидать новая современная версия популярного сериала «Бандитский Петербург». Об этом сообщает RG.ru. На телеканале «Рен ТВ» якобы приобрели права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. При этом представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«Бандитский Петербург» был снят по мотивам восьми произведений Андрея Константинова («Адвокат», «Судья. Адвокат-2», «Вор. Журналист-2», «Сочинитель», «Выдумщик. Сочинитель-2», «Арестант», «Мент», «Мусорщик»). Сериал вышел на телеэкранах в 2000-х.
Позднее появился спин-офф — сериал «Русский перевод» по роману этого же писателя «Журналист». Затем зрители увидели приквел «Экспроприатор» — по тетралогии писателя «Юность Барона».
Сериал «Бандитский Петербург» в своё время с успехом прогремел на телевидении. Это, была, пожалуй, первая попытка рефлексии травмирующего опыта 1990-х годов, который затронул всю страну. И актёров он также не пощадил. Life.ru рассказывает, что стало с Адвокатом, Антибиотиком и Журналистом.