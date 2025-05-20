Эти 6 сериалов славятся такими лютыми поворотами сюжета, что «Игра престолов» нервно стоит в сторонке

Сериальная индустрия за последние двадцать лет сильно изменилась. Режиссёры и сценаристы стараются сделать свои сюжеты как можно более непредсказуемыми — зрителям да и создателям шоу это нравится, аудитория растёт, растут и объёмы рынка. Так, в 2021 году российская киноиндустрия заработала 28 миллиардов рублей, а бюджет Netflix в последнем квартале прошлого года достиг 10 миллиардов долларов. Расскажем о сериалах, которые могут похвастаться такими сюжетными поворотами, что кровь стынет в жилах.

«Чёрное облако» (2021)

«Чёрное облако» напоминает одно запрещённое аниме своим сюжетом. Фото © Кадр из сериала «Чёрное облако», режиссёр Карен Оганесян, сценарист Дарья Грацевич / Kinopoisk

«Чёрное облако» совсем непохоже на «Чёрное зеркало». Студентка Оля ходит к психотерапевту Борису и делает там, в принципе, то, ради чего люди ходят на психотерапию: рассказывает о своём ментальном состоянии и о том, как ненавидит всех, кто её окружает, — это преподавательница Красная Шапочка, подруга Алина, парень Лёша, мама-блогерша и папа, которого она годами не интересовала. По сути, у Оли есть повод их всех ненавидеть, но внезапно все эти люди начинают умирать. Следователи Оксана и Юрий принимаются искать убийцу. В сериале множество поворотов, множество подозреваемых и очень, очень мрачная атмосфера: убитых, оказывается, есть за что ненавидеть.

«Игра в кальмара» (2021–2025)

Корейский шедевр, который захватил весь мир, — «Игра в кальмара». Фото © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Корейское кино всегда поражает западного зрителя как сюжетом, так и атмосферой. Например, фильмы «Сквозь снег» (2013) или «Паразиты» (2019) стали всемирно известны и показали, что триллеры на Корейском полуострове получаются, пожалуй, даже лучше, чем в Голливуде. «Игра в кальмара» — не исключение. Уже в 2021 году сериал произвёл гнетущее впечатление, а неожиданные повороты сюжета поражали воображение. А второй сезон 2024 года вообще оставил зрителей в недоумении — так как же всё-таки закончатся игры?

«Разделение» (2022)

Сериал про офис, такая тёмная версия сериала «Офис». Фото © Кадр из сериала «Разделение», режиссёры Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц и др., сценаристы Дэн Эриксон, Anna Ouyang Moench, Крис Блэк и др. / Kinopoisk

В центре сюжета антиутопия, связанная с работой в офисе. Технологии дошли до того, что стало возможным отделить вашу рабочую личность от «жизненной». Пока вы в офисе, у вас рабочая персона, которая не знает ничего о вашей личной жизни, и наоборот. Для многих сотрудников это превращается в параноидальный ад: неприятно испытывать частичную амнезию каждый день, не так ли? Главного злодея этого офиса вычислить трудно, подозреваемые постоянно меняются, а первый сезон заканчивается крышесносным сюжетным поворотом. Кстати, сериал тянет на лучший в 2025 году по версии ВВС.

«Тьма» (2017–2020)

Сериал «Тьма» — скажите нормальной жизни ауфидерзейн. Фото © Кадр из сериала «Тьма», режиссёр Баран бо Одар, сценаристы Баран бо Одар, Янтье Фризе, Марк О. Сенг и др. / Kinopoisk

Немецкий сериал о пропаже ребёнка. Его поиски превращаются в безумное путешествие по временным петлям, из которых невозможно выбраться. Сюда же интегрирована немецкая семейная сага. Из-за путешествий во времени дед может одновременно оказаться внуком и так далее. Похож на «Очень странные дела», но не нарушает законов физики (квантовой). Научная часть истории прекрасно дополняет событийную.

«Остаться в живых» (2004–2010)

«Остаться в живых» — замечательный сериал о том, как выжить на необитаемом острове. Фото © Кадр из сериала «Остаться в живых», режиссёры Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс и т.д., сценаристы Карлтон Кьюз, Лиз Сарнофф, Дрю Годдард и др. / Kinopoisk

По сюжету 48 человек оказываются на необитаемом острове после авиакатастрофы. С самого начала мы сталкиваемся с ПТСР-флешбэками пассажиров: кому-то, например, вечно кажется, что он ещё в самолёте. Им всем нужно постараться выжить на острове, но не все герои на это способны. В какой-то момент сценаристы убрали из сюжета даже намёк на предсказуемость: начинает происходить всякая мистика, сюжет становится слишком запутанным — непонятно, что сейчас показывают, кто из персонажей мёртв, а кто жив. Этим сценаристы плавно подводили нас к концовке.

«Сумеречная зона» (1959–1964)

«Сумеречная зона» — бессмертная классика, воспетая в песнях группы Iron Maiden. Фото © Кадр из сериала «Сумеречная зона», режиссёры Джон Брам, Дуглас Хэйс, Базз Кьюлик и др., сценаристы Чарльз Бомонт, Эрл Хэмнер мл., Монтгомери Питтман и др. / Kinopoisk

Нестареющая классика, родоначальник сюжетного поворота как художественного приёма. Сериал составлен из отдельных эпизодов с независимым сюжетом. Каждый раз, когда вы досматриваете серию до конца, почва улетает из-под ног. В каждой серии в самом конце вас ждёт очередной безумный «плот твист». Если вы смотрите «Сумеречную зону» первый раз, каждое неожиданное событие прекрасно работает, хотя многие из них стали популярными кинематографическими тропами, а некоторые — и вовсе мемами. Временные петли, оживающие манекены, сожжение книг в тоталитарной стране — всё это вы увидите в «Сумеречной зоне».