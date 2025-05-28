«Лило и Стич» 2025 — возвращение всеми любимого монстрика, что известно о ремейке Ремейк мультфильма «Лило и Стич» вышел на мировые экраны. Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах о фильме в материале Life.ru. 27 мая, 22:05 Забавный инопланетянин Стич, покоривший сердца зрителей, возвращается. Обложка © Кадр из фильма «Лило и Стич», режиссёр Дин Флейшер-Кэмп, сценарист Chris Kekaniokalani Bright и др. / Kinopoisk

2002 год. Мир всё ещё под впечатлением от «Гарри Поттера», а Disney выпускает мультфильм про девочку с Гавайев и синего инопланетянина-разрушителя. Казалось бы, смелое решение, но мультфильм «Лило и Стич» мгновенно стал культовым. Почему? Потому что это не просто история о дружбе ребёнка и «злобного» пришельца, а гимн семье — той самой «охане», которую выбираешь и любишь. Мультфильм покорил сердца не только трогательными моментами вроде сцен с Элвисом Пресли, но и смелым сочетанием юмора, фантастики и гавайского колорита.

Прошло 23 года. Disney решил отполировать ещё одну жемчужину своей анимационной коллекции. Ремейк 2025 года — часть тренда на лайв-экшен-адаптации, где «Король Лев» и «Аладдин» уже прошли проверку зрительским скепсисом. Но здесь ставки выше: оригинал до сих пор считается эталоном баланса между детской искренностью и взрослым скепсисом. Задача режиссёра Дина Флейшера-Кэмпа (номинанта на «Оскар» за трогательную короткометражку о ракушке-одиночке в розовых ботинках) — не просто повторить успех, а найти новый способ рассказать историю о «чужом», который становится своим.

Почему именно сейчас? Возможно, Disney хочет напомнить миру, что даже в эпоху метавселенных и AI-алгоритмов истории о семье и принятии всё ещё цепляют за живое. Или же это попытка завоевать новое поколение, для которого оригинал — такой же раритет, как VHS-плеер. Как бы то ни было, «Лило и Стич» возвращаются — теперь в формате игрового кино, где пушистого Стича можно почти потрогать, а слёзы Лило — увидеть в 8K. Удалось ли? Вопрос открытый. Ясно одно: Disney снова зовёт нас в гости к «охане», межгалактической дружбе и психоделическим гавайским закатам.

Дата выхода фильма «Лило и Стич» 2025

«Лило и Стич» во многом сохраняют дух оригинала. Фото © Кадр из фильма «Лило и Стич», режиссёр Дин Флейшер-Кэмп, сценарист Chris Kekaniokalani Bright и др. / Kinopoisk

Мировая премьера ремейка популярного диснеевского мультфильма «Лило и Стич» состоялась 23 мая. Хотя кинотеатры многих стран уже демонстрируют новинку, российским зрителям пока не удалось её увидеть из-за прекращения деятельности Disney в России.

Несмотря на это, ведущие российские киносети анонсировали дату начала показов фильма. «Лило и Стич» станут доступны для просмотра в России 31 мая — спустя чуть больше недели после мирового релиза. Зрители увидят картину в дубляже на русском языке, созданном для стран СНГ.

Трейлер

Сюжет

Если оригинал 2002 года был историей о девочке, которая приручила инопланетный ураган, то ремейк 2025-го — это про тот же ураган, но усиленный технологиями объёмного звука Dolby Atmos. Лило, всё так же живущая на Гавайях с сестрой Нани, по-прежнему коллекционирует «уродливые» вещи и мечтает о друге, который поймёт её любовь к Элвису Пресли. Пришелец Стич, сбежавший из космической лаборатории, по-прежнему — живое воплощение хаоса, но теперь его синяя шерсть переливается так, будто её расчесали лазером.

В ремейке зрители тоже увидят историю дружбы шестилетней девочки и похожего на собаку инопланетянина. Стич («Эксперимент 626») — инопланетное существо, созданное для разрушений, сбегает на Землю и попадает в приют для животных, где его принимают за собаку. Лило, мечтающая о друге, забирает его домой, не подозревая о его истинной природе. Сюжетная разница в деталях: если в мультфильме сёстры Лило и Нани теряют родителей незадолго до событий, то в ремейке трагедия случилась годы назад. Это добавляет глубины их отношениям — Нани не просто борется с соцслужбами, а пытается сохранить память о семье, а Лило ищет замену родительской любви в странном существе, которое «умеет только крушить». Да, Стич всё так же громит город в погоне за бутербродом, но теперь его глаза (спасибо компьютерной графике) выдают настоящую панику, когда он понимает, что Лило может его бросить.

Стич и в фильме сохранит своё фирменное очарование, но будут и новые акценты. Фото © Кадр из фильма «Лило и Стич», режиссёр Дин Флейшер-Кэмп, сценарист Chris Kekaniokalani Bright и др. / Kinopoisk

Ремейк бережно сохраняет ключевые моменты: побег Стича от межгалактических агентов, трогательные сцены с плюшевым мишкой, культовую фразу «Ohana — значит семья». Но добавляются и современные штрихи: агент Пликли, например, маскируется под инфлюэнсера, а Джамба ругается на «гавайский маникюр», который испортил его инопланетные когти. Космические погони стали эпичнее — если в мультфильме корабли напоминали летающие тарелки из дешёвого парка аттракционов, то теперь это что-то среднее между «Звёздными войнами» и Tesla Cybertruck.

Есть и различия в персонажах мультфильма и ремейка. Но главное отличие — акцент на эмоциях. Ремейк же заставляет поверить, что Стич — не просто мультяшный проказник, а существо с внутренней борьбой. Когда он жертвует свободой ради Лило, зритель видит не «милое преображение монстра», а взросление того, кто научился любить. И нет, это не спойлер, досмотрите сами всё до конца!

Актёры и озвучка

Главные роли

Майя Кеалоха — Лило Пелекаи . Шестилетняя дебютантка, которая воплотила на экране непосредственность и эксцентричность Лило. Её кастинг подчёркивает стремление создателей к аутентичности: Майя — уроженка Гавайев, как и её героиня.

. Шестилетняя дебютантка, которая воплотила на экране непосредственность и эксцентричность Лило. Её кастинг подчёркивает стремление создателей к аутентичности: Майя — уроженка Гавайев, как и её героиня. Сидни Агудонг — Нани Пелекаи . Актриса, известная по сериалам «Морская полиция: Спецотдел», сыграла старшую сестру Лило. Её персонаж показан более многогранным: Нани не только борется за опеку, но и пытается найти баланс между личными амбициями и ответственностью.

. Актриса, известная по сериалам «Морская полиция: Спецотдел», сыграла старшую сестру Лило. Её персонаж показан более многогранным: Нани не только борется за опеку, но и пытается найти баланс между личными амбициями и ответственностью. Билли Магнуссен — агент Пликли . В новой версии Пликли использует голографическую проекцию, чтобы маскироваться под человека. Магнуссен играет обе ипостаси: и воплощает земной образ, и озвучивает настоящего инопланетянина, добавляя комичности его попыткам «вписаться» в земную культуру.

. В новой версии Пликли использует голографическую проекцию, чтобы маскироваться под человека. Магнуссен играет обе ипостаси: и воплощает земной образ, и озвучивает настоящего инопланетянина, добавляя комичности его попыткам «вписаться» в земную культуру. Кортни Б. Вэнс — Кобра Бабблз . Суровый социальный работник, который следит за благополучием Лило. Вэнс привнёс в роль ноты строгости, но с намёком на скрытую заботу.

. Суровый социальный работник, который следит за благополучием Лило. Вэнс привнёс в роль ноты строгости, но с намёком на скрытую заботу. Тиа Каррере — миссис Кекоа . Интересный факт: в оригинальном мультфильме 2002 года Каррере озвучивала Нани. В ремейке она перешла на роль социальной работницы, оценивающей условия жизни сестёр.

. Интересный факт: в оригинальном мультфильме 2002 года Каррере озвучивала Нани. В ремейке она перешла на роль социальной работницы, оценивающей условия жизни сестёр. Эми Хилл — Туту . Добрая соседка сестёр Пелекаи, чей гавайский акцент и мудрые реплики стали важной частью локального колорита.

. Добрая соседка сестёр Пелекаи, чей гавайский акцент и мудрые реплики стали важной частью локального колорита. Ханна Уоддингэм — Великая Советница. Актриса добавила образу авторитетности и иронии.

Озвучка

Крис Сандерс — Стич . Легендарный создатель франшизы вернулся к озвучке Стича, сохранив его фирменные рычания и смех. Сандерс также участвовал в написании сценария, что помогло сохранить дух персонажа.

. Легендарный создатель франшизы вернулся к озвучке Стича, сохранив его фирменные рычания и смех. Сандерс также участвовал в написании сценария, что помогло сохранить дух персонажа. Зак Галифианакис — доктор Джамба . Комедийный актёр придал голосу безумного учёного харизму и эксцентричность. Его Джамба — смесь гениальности и абсурда, что идеально вписывается в тон фильма.

. Комедийный актёр придал голосу безумного учёного харизму и эксцентричность. Его Джамба — смесь гениальности и абсурда, что идеально вписывается в тон фильма. Билли Магнуссен — Пликли. Ну, вернее, его голос.

Интересные факты о фильме «Лило и Стич» 2025

Изначально Disney планировал выпустить фильм на Disney+, но после восторженных отзывов на тестовые показы решил сделать полнометражный кинотеатральный релиз. Трейлер собрал 158 млн просмотров за 24 часа, уступив только «Королю Льву».

После того как билеты поступили в продажу, фильм стал лучшей предварительной их продажей в первый день среди всех фильмов с рейтингом PG в 2025 году.

Во время съёмок в одном из производственных трейлеров вспыхнул пожар. Это стало одной из задержек, которые повлияли на сроки производства: между первоначальным анонсом и окончательным показом в кинотеатрах прошло почти семь лет.

Роль старшей сестры Лило досталась Сидни Агудонг, что вызвало волну критики в соцсетях. Её смешанное филиппинско-европейское происхождение сочли недостаточно «гавайским» для персонажа. Актрису даже временно заменили, но позже вернули.

В саундтрек ремейка вошли песни из оригинального мультфильма, включая Hawaiian Roller Coaster Ride и (You’re the) Devil in Disguise Элвиса Пресли.

По данным на 26 мая 2025 года кассовые сборы фильма «Лило и Стич» за первые дни проката составили $183 млн в США и $341 млн по всему миру. На Rotten Tomatoes он получил 68% от критиков и 93% от зрителей.

Отзывы и рецензии

Фильм вызвал неоднозначную реакцию: от восторгов ностальгирующих фанатов до скепсиса критиков, уставших от диснеевских ремейков. Однако большинство сходится в одном — это один из самых искренних проектов студии за последние годы.

Ремейк «Лило и Стича» заставит по-новому взглянуть на ставшую классической историю. Фото © Кадр из фильма «Лило и Стич», режиссёр Дин Флейшер-Кэмп, сценарист Chris Kekaniokalani Bright и др. / Kinopoisk

Критики хвалят ремейк за трогательность, но упрекают в излишней осторожности. Некоторые пишут, что гиперреализм убивает ту самую великолепную анархию, которая делала оригинал культовым. Зрители же, напротив, называют фильм «ностальгическим детством в HD» — особенно выделяют сцены с плюшевым мишкой и фирменные крики Стича, которые Крис Сандерс озвучил так же убедительно, как в 2002-м.

Майя Кеалоха, сыгравшая Лило, стала главным открытием. Её называют «маленьким гавайским вулканом» — настолько органично она соединила детскую непосредственность и упрямство. А вот кастинг Нани (Сидни Агудонг) вызвал споры: фанаты оригинала до сих пор не могут договориться, может ли актриса с филиппинскими корнями передать гавайский дух персонажа. Сама Сидни признаётся, что играла Нани как «девушку, которая боится не оправдать надежды», и это добавило сюжету горьковатой глубины.

Визуал фильма — отдельный повод для дискуссий. Голографические агенты и космические корабли в стиле «киборг-ретро» выглядят эффектно, но сцены, где инопланетяне взаимодействуют с людьми, напоминают порой не лучшие мемы. Зато Гавайи сняты так, что хочется бросить всё и махнуть на сёрф-пляж: океан блестит, словно лазурный хрусталь, а закаты и правда «психоделичные», как обещали в трейлере.

Музыкальный микс из Элвиса, регги и электроники одних восхищает, других раздражает. Решение убрать капитана Ганту также раскололо аудиторию. Удаление капитана Ганту режиссёр Дин Флейшер-Кэмп объяснил тем, что творческая группа не смогла найти способ перевести этого персонажа в живое действие, сохранив при этом эмоциональную и приземлённую историю. Вместо Ганту главным антагонистом стал доктор Джамба Джукиба.

Итог? Фильм не стал революцией, но подарил зрителям тёплое свидание с прошлым. Но и тем, кто не видел оригинальный мультфильм, как отметил один из зрителей в своём отзыве на сайте «Отзовик», ремейк с живыми актёрами вполне подойдёт, так как он «по-детски предсказуемый».

Авторы Андрей Соколов