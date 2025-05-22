«Шрек 5»: DreamWorks назвала точную дату выхода новой части любимого мультика В 2026 году в прокат выходит новая часть «Шрека». Каким получился мультфильм, кто будет озвучивать главные роли, что ещё известно о «Шреке 5»: фото, трейлер, сюжет, отзывы — всё это в материале Life.ru. 21 мая, 22:01 «Шрек 5» порадует фанатов франшизы новыми поворотами сюжета. Обложка © Кадр из фильма «Шрек 5», режиссёры: Уолт Дорн, Конрад Вернон, Брэд Эблесон, сценаристы: Майкл МакКаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

Первый фильм популярнейшей фрашизы «Шрек» вышел на экраны в далёком 2001 году. В нём зелёный болотный огр познакомился со своим другом — говорящим ослом по имени Осёл, спас из лап дракона принцессу Фиону, которая по ночам превращалась в огра и в результате полюбила своего спасителя. Первый «Шрек» не только собрал в прокате почти 500 миллионов долларов, но и получил «Оскара» как лучший анимационный фильм.

Затем вышло ещё несколько фильмом о полюбившемся зрителям герое. Во второй части Шрек познакомился с родителями Фионы, сразился с могущественной Феей-крёстной и её сыном принцем Чармингом, а также подружился с Котом в сапогах. В третьем фильме, который так и назывался «Шрек Третий», из жизни ушёл отец Фионы король Гарольд. Огр не горел желанием вступить на престол Тридевятого королевства и отправился на поиски нового наследника. В это время Фиона узнала, что беременна, а принц Чарминг затеял настоящий государственный переворот.

Четвёртая часть франшизы называлась «Шрек навсегда». В ней огр, устав от отцовста, заключил сделку с колдуном и перенёсся в альтернативную реальность, где он не спасал принцессу. Ему пришлось заново завоёвывать любовь Фионы, чтобы вернуть всё на свои места. На этом основная история Шрека и Фионы закончилась, и два следующих фильма были посвящены приключениям говорящего голосом Антонио Бандераса Кота в сапогах.

Осёл останется постоянным спутником Шрека. Фото © Кадр из фильма «Шрек 5», режиссёры: Уолт Дорн, Конрад Вернон, Брэд Эблесон, сценаристы: Майкл МакКаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

Какие мультфильмы входят во франшизу «Шрек»:

«Шрек» (2001); Короткометражка «Шрек: Медовый месяц» (2003); «Шрек 2» (2004); «Шрек Третий» (2007); Короткометражка «Шрек Мороз, зелёный нос» (2007); «Шрек навсегда» (2010); Короткометражка «Шрек: Страшилки» (2010); «Кот в сапогах» (2011); Короткометражка «Кот в сапогах: Три дьяволёнка» (2012); Мультсериал «Приключения Кота в сапогах» (с 2015 по 2018); «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022); «Шрек 5» (2026).

Первая часть «Шрека», вышедшая в 2001 году, сразу покорила зрителей. Фото © Кадр из фильма «Шрек», режиссёры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, сценаристы: Тед Эллиот, Терри Россио, Джо Стиллман и др. / Kinopoisk

Даты выхода «Шрека 5»

Первоначально пятая часть культовой анимационной саги «Шрек» должна была выйти в мировой прокат 1 июля 2026 года, однако студия Universal Pictures приняла решение о переносе премьеры. Хотя официальных объяснений не последовало, среди поклонников популярна версия, что сдвиг связан с перенасыщенностью летнего сезона громкими премьерами. Несмотря на изменения, проект, приуроченный к 25-летнему юбилею первой части франшизы, остаётся в фокусе зрительского внимания. Теперь официально объявлено, что премьера мультфильма «Шрек 5» состоится 23 декабря 2026 года.

Освободившуюся летнюю дату заняли «Миньоны-3» — третья часть приквелов «Гадкого я», чей релиз перенесли с 2027-го на 1 июля 2026 года. Параллельно Universal анонсировала ещё один мультфильм от студии Illumination, запланированный на весну 2027 года. Детали проекта, включая его название, пока держатся в секрете.

Особый интерес вызывает кассовое противостояние «Шрека-5» и шестой части «Ледникового периода», премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. Эксперты прогнозируют напряжённую борьбу за зрительский интерес, учитывая схожую целевую аудиторию обоих проектов.

Трейлер

Видео © RuTube / FORESIDE VIBE

Сюжет

Как и предыдущие, 5-я часть американского компьютерно-анимационного фильма в жанре фэнтезийной комедии будет основана на книге Уильяма Стейга «Шрек!». Детали сюжета пока не раскрываются. Есть две основные и одна дополнительная версии. Согласно первой, пятая часть продолжит историю «Шрека навсегда», в финале которой зелёный огр возвращается обратно в свой мир — к любимой семье.

По второй версии, события могут развернуться после концовки спин-оффа «Кот в сапогах 2: Последнее желание», где главный герой на корабле отправляется в Тридевятое царство — навстречу к друзьям. А по некоторым слухам, сюжет расскажет о том, как дочь Шрека, изучая магию, случайно переносит своего отца и его друга Осла в другую реальность — наш мир. Предполагается что-то вроде мультивселенной. По сюжету Шрек и Осёл должны будут найти путь домой. Отметим, что это всего лишь слухи и предположения.

Сообщается, что в новом «Шреке» будет много отсылок к поп-культуре. Фото © Кадр из фильма «Шрек 5», режиссёры: Уолт Дорн, Конрад Вернон, Брэд Эблесон, сценаристы: Майкл МакКаллерс, Кристофер Меледандри, Уильям Стейг / Kinopoisk

Актёры и роли

Какие персонажи точно появятся в «Шреке 5»:

Шрек (озвучивает Майк Майерс) — главный герой франшизы. Суровый, но добрый огр, живущий на болоте;

— главный герой франшизы. Суровый, но добрый огр, живущий на болоте; Фиона (озвучивает Кэмерон Диас) — бойкая и изобретательная принцесса, ставшая огром. Жена Шрека. В третьем фильме родила трёх маленьких огров — Фергуса, Фаркла и Фелицию;

— бойкая и изобретательная принцесса, ставшая огром. Жена Шрека. В третьем фильме родила трёх маленьких огров — Фергуса, Фаркла и Фелицию; Фелиция (озвучивает Зендая Коулман) — дочь Шрека и Фионы;

— дочь Шрека и Фионы; Осёл (озвучивает Эдди Мерфи) — говорящий осёл, лучший друг Шрека. Болтливый, гиперэнергичный и весёлый. У него есть жена Дракониха и шесть детей-драконоосликов.

Зендая озвучила дочку Шрека Фелицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Loredana Sangiuliano

Интересные факты о мультфильме

Режиссёр картины — Уолт Дорн участвовал в разработке сценария предыдущих частей серии и в 2010 году снял для франшизы получасовую короткометражку «Камин у Шрека».

Стиль анимации претерпел значительную трансформацию: персонажи стали более округлыми, что соответствует современным мультфильмам DreamWorks. Студия использовала новый рендер-движок MoonRay, который обеспечил более физически точное освещение, более гладкие текстуры и мелкие черты лица.

Эдди Мерфи признался, что Осёл, которого он озвучивает, получит сольный анимационный проект. Полноценная работа над мультфильмом начнётся после того, как будет завершено производство пятого «Шрека».

Отзывы и рецензии

Франшиза о зелёном огре, ставшая символом эпохи 2000-х, столкнулась с неоднозначной реакцией на долгожданное продолжение. Тизер пятой части вместо ностальгии вызвал споры: фанаты критикуют «пластиковую» графику, упрощение мимики персонажей и излишнюю гладкость их образов. Шрек выглядит «омоложенным ботоксом», Осёл потерял харизму, а Фиона утратила часть индивидуальности.

Ещё один пункт раздора — обилие современных мемов и трендов. Если оригинал пародировал поп-культуру, то теперь, по мнению части зрителей, франшиза сама стала её частью, подменяя сатиру кликбейтными отсылками.

Некоторые профессиональные критики отмечают, что в тизере не передаётся дух оригинала, за который зрители так любят франшизу. Однако многие напоминают: это лишь первые кадры. Окончательные выводы стоит делать после премьеры — возможно, сюжет и юмор вернут франшизе магию, которая очаровывает фанатов вот уже 25 лет.

Авторы Андрей Соколов