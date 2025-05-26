«Убойной силе» — 25 лет. Показываем 7 женских персонажей из сериала. Как сложилась их судьба?

«Убойная сила» 2000 года — главный наследник и злостный конкурент сериала «Улицы разбитых фонарей», снятого на пять лет раньше. Это, кстати, ещё мягко сказано: «Убойная сила» позволила себе такие вещи, которые на телевидении 90-х закончились бы «разборками», а на экранах 2010-х — судебными разбирательствами. Например, из «Улиц разбитых фонарей» переманили сценариста Андрея Кивинова и даже легендарного Дукалиса (Сергей Селин), который в пилотах «Улиц» проявил себя как жестокого, но справедливого психопата, а в «Убойной силе» стал в разы добрее и получил звание капитана. Но и без Дукалиса сериал 2000 года обладал своей звёздной парочкой: это комичный Вася Рогов и серьёзный Игорь Плахов. Андрей Федорцов и Константин Хабенский исполнили эти роли. А ещё в «Убойной силе» было немного больше женщин. Рассказываем о женских персонажах и о судьбе актрис, что их сыграли.

Лидия Сергеева (Елена Симонова)

Лидия Сергеева никогда бы не стала жертвой обстоятельств и ловких жуликов. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Спасская. Новые серии» / Kinopoisk

Меценат, благотворитель, общественный деятель и бизнесмен — всё это Лидия Сергеева. В первой серии Ларин, Волков, Дукалис и Соловец инсценируют её смерть и сообщают об этом в СМИ. Этому верит её коллега-предприниматель и обещает джип тому, кто найдёт убийцу. За расследование теперь берутся ещё и Рогов с Плаховым. Елена Симонова сыграла здесь Лидию Сергееву, и её карьера пошла в гору: тут и роль в фильме «Околофутбола», и сериал «Склифосовский».

Алла Дмитриевна (Светлана Селезнёва)

Светлана Селезнёва отлично справилась с ролью Аллы Дмитриевны. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Бухта Глубокая» / Kinopoisk

Алла Дмитриевна — это служебный психолог, который помогает сотрудникам «Убойного отдела» с ментальными проблемами. Она появляется в третьем сезоне, когда её помощь особенно нужна: Рогов и Плахов едут в Чечню, а регион это пока неспокойный. Плахова даже берут в плен, а потом обменивают на сына чеченского олигарха. После такого психолог точно понадобится. Светлана Селезнёва построила себе неплохую карьеру в жанре «сериалов про ментов» — её можно увидеть в «Тайнах следствия», «Полицейском братстве» и в «Улицах разбитых фонарей – 14».

Маша (Людмила Курепова)

Из Маши получилась хорошая секретарша главного злодея сезона. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Женщина с котом и детективом - 4» / Kinopoisk

Главным злодеем первого сезона «Убойной силы» стал кандидат в депутаты. У злодея была секретарша — это и есть Маша. По ней сох Плахов в исполнении Хабенского, но девушка вышла замуж и уехала за границу. Её сыграла Людмила Курепова. Потом её позвали в «Бедную Настю», где девушка исполнила роль Сони Долгоруковой. А её последняя работа — сериал «Женщина с котом и детективом – 4» 2024 года.

Вероника Дубова (Алла Одинг)

Судья арбитражного суда — вот кто такая Вероника Дубова. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Невский. Тень Архитектора» / Kinopoisk

Вероника Дубова — судья арбитражного суда. Она появляется в третьем сезоне, в серии «Судный день», её сын — убийца, у которого Плахов нашёл ТТ, но тот успел скрыться. Алла Одинг играла также в «Улицах разбитых фонарей», сериалах «Крепкие орешки» и «Опера-3». А в историческом фильме «Мушкетёры Екатерины» Одинг исполнила роль императрицы Екатерины.

Алёна (Юлия Рудина)

Поначалу Алёна в «Убойной силе» — просто продавщица из ларька. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Первый отдел – 2» / Kinopoisk

В сериале Алёна становится девушкой Игоря Плахова, но не сразу. Она работает продавщицей в продуктовом ларьке и живёт с отцом-алкоголиком, который может побить её в состоянии опьянения. Однажды отец её чуть не задушил и в процессе самообороны та случайно убила его. Очень напоминает ещё один случай, не правда ли? Только Плахов помог возлюбленной избежать уголовного наказания не по букве закона, а через связи. После «Убойной силы» Рудина играла в сериале «Закрытая школа». Из последних работ — «Отставник. Защита Дедова», главная роль, и «Пустые города» 2024 года.

Алка-катастрофа (Елена Мелешкова (Вершинина))

Алка-катастрофа — это преступница, которая появляется в эпизодах. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Крыша» / Kinopoisk

Алка-катастрофа — это преступница, которая вместе с подельниками обокрала спящего полицейского. Мы видим её, когда главные герои сериала приезжают к девушке домой и задерживают всю «банду». Катастрофа отличилась неумолимым спокойствием и последовательностью — если врать, то врать до конца. А Елена Вершинина играла в «Тайнах следствия», «Улицах разбитых фонарей» и фильме «Крыша».

Вера Лебедева (Марина Макарова)

Вера Лебедева — зловещая роль, которая могла повлиять на самочувствие своей актрисы. Фото © Кадры из фильмов «Убойная сила», «Секретная служба Его Величества» / Kinopoisk

В «Убойной силе» играла Марина Макарова. Ей досталась роль наркоманки Веры Лебедевой, сожительницы одного из криминальных героев. Впоследствии в сериале девушку убивают люди Аркадия Боголепова, того самого депутата-злодея. У Марины Макаровой тоже судьба сложилась печально. Её последняя роль — Марина из фильма «Колыбель над бездной» 2014 года. В 2020 году актрисы не стало. Причиной был рак желудка. Актриса родом из Костромы, и перед смертью она туда вернулась. А ещё весь город собирал девушке деньги на лечение, но оно не помогло.