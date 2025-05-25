Слезы, страсти и любовь: самые популярные мыльные оперы 80–90-х, сводившие с ума наших мам и бабушек Латиноамериканские сериалы покорили СССР и Россию накалом страстей и сюжетами. Life.ru рассказывает о самых слезливых и захватывающих мыльных операх 80-90-х, которые обожали все: от бабушек до внуков. 24 мая, 21:20 Теленовеллы, обычно из Мексики и Бразилии, были особенно любимы в России. Обложка © Кадр из фильма «Просто Мария»,«Моя вторая мама», «Детективное агентство «Лунный свет», «Доктор Куин: Женщина врач» / Kinopoisk

В мае в возрасте 88 лет скончалась известная мексиканская актриса Аурора Клавель. Она снималась в таких мелодрамах, как «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», и, без сомнения, была одной из культовых актрис для поколения наших бабушек, мам и тёть. Расскажем, какие ещё сериалы, помимо этих и уже легендарной «Рабыни Изауры», пользовались тогда особенной популярностью и скрашивали непростые будни 90-х.

«Просто Мария» (Simplemente Maria)

«Просто Мария» влюбила в себя зрительниц всех возрастов и профессий. Фото © Кадр из сериала «Просто Мария», режиссёр Артуро Рипстейн, Беатрис Шеридан, сценарист Карлос Ромеро и др. / Kinopoisk

Жанр : мелодрама, драма

: мелодрама, драма Страна : Мексика

: Мексика Дата выхода: 1989–1990 годы

1989–1990 годы Сколько серий: 150

150 В главных ролях: Виктория Руффо, Мануэль Саваль, Хайме Гарса, Сильвия Дербес

Ещё одна культовая мексиканская новелла — «Просто Мария». В мелодраме рассказывается о молодой провинциальной девушке, которая ищет счастья и любви в Мехико. Героиня усердно учится, работает и самостоятельно добивается успеха, став владелицей дома моделей, несмотря на все трудности и предательства. Сериал известен и тем, что одним из первых на телевидении поднял тему феминизма.

Мелодрама принесла славу актрисе Виктории Руффо, которую очень полюбили в России. Её героиня стала примером для многих женщин — за приключениями Марии, очень созвучными реалиям 90-х, следили и домохозяйки, и работницы, а многие заочно влюблялись в её мужественного кавалера Хуана Карлоса.

«Моя вторая мама» (Mi segunda madre)

«Моя вторая мама» — одна из самых драматичных мексиканских новелл. Фото © Кадр из сериала «Моя вторая мама», режиссёр Мигель Корсега, сценарист Абель Сантакрус, Эрик Вонн / Kinopoisk

Жанр : мелодрама, криминал

: мелодрама, криминал Страна : Мексика

: Мексика Дата выхода: 1989 год

1989 год Сколько серий: 200

200 В главных ролях: Мария Сорте, Энрике Нови, Фернандо Чангеротти, Лилиана Абуд, Клаудио Баэс

Сериал «Моя вторая мама» рассказывает о трудной жизни модельерши Даниэлы Лоренте, которая уходит от мужа-предателя. Он попадает в тюрьму, а главная героиня в отпуске встречает мужчину мечты. Только чтобы обрести счастье, им нужно пройти много испытаний. Актриса Мария Сорте, сыгравшая главную роль, стала одним из секс-символов того поколения.

Сколько слёз пролили над этой мелодрамой зрительницы! Сюжет настолько драматичный и острый, что сдержать эмоции, правда, очень трудно. В 1990 году сериал одержал победу в шести номинациях местной кинопремии.

«Тропиканка» (Tropicaliente)

«Тропиканка» запомнилась настоящим экзотическим колоритом. Фото © Кадр из сериала «Тропиканка», режиссёр Карлус Араужу и др., сценарист Анджела Карнейру и др. / Kinopoisk

Жанр: мелодрама

мелодрама Страна: Бразилия

Бразилия Дата выхода: 1994

1994 Сколько серий: 194

194 В главных ролях: Сильвия Пфайфер, Эрсон Капри, Селтон Мелу, Габриэла Алвес, Лусия Алвес, Джованна Антонелли

Одна из наиболее успешных бразильских теленовелл производства компании Rede Globo (TV Globo) и первый бразильский сериал, показанный в России. Премьера у нас состоялась в 1995 году. Сюжет строится вокруг истории любви юной дочери богача Летисии и рыбака Рамиру. Девушка сбегает из дома к возлюбленному в рыбацкую хижину, позже пару разлучают обстоятельства, но, конечно же, история на этом не заканчивается.

Экзотические пейзажи, яркие истории любви и запутанные интриги не оставили женщин равнодушными. Зрительницы разделились на два лагеря: одним больше нравился главный герой Рамиру, другие предпочитали бунтаря Витора.

В «Тропиканке» появились актрисы Джованна Антонелли и Даниэла Эшкобар, которым тогда было 18 и 25 лет, но их настоящий звёздный час придёт уже в начале нулевых, с также ставшим культовым «Клоном».

«Секрет тропиканки» (Mulheres de Areia)

«Секрет тропиканки» — на самом деле «Женщины из песка». Фото © Кадр из сериала «Секрет тропиканки», режиссёр Игнасио Кокуэйро и др., сценарист Соланж Кастро Невез и др. / Kinopoisk

Жанр: мелодрама

мелодрама Страна: Бразилия

Бразилия Дата выхода: 1993

1993 Сколько серий: 201

201 В главных ролях: Глория Пирес, Маркус Фрота, Гильерме Фонтес, Вивиан Пазмантер

Бразильская новелла, показанная на нашем телевидении в 1996 году на волне успеха «Тропиканки» и ради этого переименованная — ведь оригинальное название на португальском значит «Женщины из песка». В центре сюжета — сёстры-близнецы, совершенно противоположные по характеру. Одна из них, выдав себя за вторую, выходит замуж за её поклонника. Но впоследствии им придётся поменяться ролями.

Новелла является ремейком одноимённого сериала 1973 года. Исполнительница главных ролей — Глория Пирес, почти полная тёзка Глории Перес — известной сценаристки и писательницы.

«Во имя любви» (Por amor)

«Во имя любви» — одна из культовых бразильских новелл. Фото © Кадр из сериала «Во имя любви», режиссёр Александр Аванчини и др., сценарист Мануэль Карлуш и др. / Kinopoisk

Жанр: мелодрама

мелодрама Страна: Бразилия

Бразилия Дата выхода: 1997–1998

1997–1998 Сколько серий: 190

190 В главных ролях: Режина Дуарте, Габриэла Дуарте, Фабио Асунсан, Антонио Фагундес, Сузана Вийера

Новелла от Globo, в которой мать и дочь в реальности — Режина и Габриела Дуарте — также сыграли самых близких родственниц — Элену и Эдуарду. Обе находят свою любовь, одновременно рожают детей, и Элена идёт на отчаянный шаг — подкладывает своего новорожденного ребёнка дочери, чей малыш умер. Перед тем как тайна откроется, герои пройдут через множество событий, хороших и не очень, но дадут друг другу шанс.

Сериал шёл с огромным успехом и транслировался помимо России и Бразилии в 18 странах мира — много где даже не единожды. Сюжет затронул такие насущные проблемы, как алкоголизм, безответная или одержимая любовь, патологическая ревность, супружеская измена, домашнее насилие.

«Детективное агентство «Лунный свет» (Moonlighting)

Брюс Уиллис прославился ролью в сериале о детективном агентстве. Фото © Кадр из сериала «Детективное агентство «Лунный свет», режиссёр Аллан Аркуш и др., сценарист Рон Кларк и др. / Kinopoisk

Жанр : комедия, мелодрама

: комедия, мелодрама Страна : США

: США Дата выхода: 1985–1989 годы

1985–1989 годы Сколько серий: 66

66 В главных ролях: Брюс Уиллис, Сибилл Шеперд, Эллис Бисли, Кёртис Армстронг

В конце 80-х кумиром всех женщин был Брюс Уиллис. Он ещё тогда не снимался в боевиках, а получил известность после выхода сентиментального сериала «Детективное агентство «Лунный свет».

По сюжету красавицу-модель Мэдди Хейс кинули партнёры и она решает закрыть свои убыточные фирмы, в числе которых «Лунный свет». Однако Дейв Эдисон, глава этой компании, убеждает её вместе с ним начать расследование. Между ними возникает симпатия, а затем и страсть, так что непонятно, за чем интереснее наблюдать: за расследованием или за развитием их отношений.

«Доктор Куин: Женщина-врач» (Dr. Quinn, Medicine Woman)

История о женщине-враче в Америке полюбилась многим зрителям. Фото © Кадр из сериала «Доктор Куин: Женщина врач», режиссёр Джерри Лондон, сценарист Бет Салливан / Kinopoisk

Жанр : драма, вестерн

: драма, вестерн Страна : США

: США Дата выхода: 1993–1998 годы

1993–1998 годы Сколько серий: 147 + 2 телефильма

147 + 2 телефильма В главных ролях: Джейн Сеймур, Джо Ландо, Шон Туви, Чед Аллен, Орсон Бин

Сериал «Доктор Куин: Женщина-врач» — нетипичный для российского зрителя, но именно за это его и полюбили. На красивой женщине-враче лежит большая миссия: выжить на Диком Западе в Колорадо-Спрингс и передать свои знания другим. Сериал полон доброты и тепла, чем и покоряет.

Эта драма получила четыре премии «Эмми», а прекрасная актриса Джейн Сеймур стала обладательницей «Золотого глобуса» за роль в этом сериале.

После высокой популярности сериала были сняты два полнометражных фильма: «Доктор Куин, женщина-врач» (1999) и «Доктор Куин, женщина-врач: От сердца к сердцу» (2001).

Бонус

«Рабыня Изаура», показанная на советских экранах в 1988-89 годах, стала не первой экзотической ласточкой, покорившей наших зрителей, точнее, зрительниц. В 1975 году в СССР продемонстрировали двухчасовую мексиканскую мелодраму «Есения», рассказывающую о приключениях и любовных интригах в жизни девушки Есении, выросшей в цыганском таборе. За год картину посмотрели 91,4 млн зрителей, а кассовых сборов она взяла даже больше, чем культовые до сих пор «Пираты XX века», «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».