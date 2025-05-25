Звёзды нулевых, покинувшие нас слишком рано: 6 актёров, которые могли бы радовать нас ролями в 2025 году

Представьте себе, что сейчас 2005 год. По телевизору идёт ситком «Люба, дети и завод…», где силач Турчинский играет неуверенного в себе скромнягу Тимофея. Роман Трахтенберг озвучивает Кролика в «Правдивой истории Красной Шапки». Уже год вся страна ухахатывается с каждой серии «Моей прекрасной няни»... Хотели бы вы примерно так же провести 2025-й? Вопрос, конечно, риторический. В материале вспоминаем звёзд нулевых, которые нас покинули.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была представительницей династии артистов. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Анастасия Заворотнюк при жизни получила премию ТЭФИ и стала заслуженной артисткой Российской Федерации. Она родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Анастасия была потомственной актрисой: Валентина Борисовна Заворотнюк работала в Астраханском ТЮЗе и стала народной артисткой России. Первым фильмом Заворотнюк-младшей стала «Машенька», которую в 1991 году сняла Тамара Павлюченко. Последней — «Приставы» 2018 года, которые попали на большой экран только в 2024-м. Широкому зрителю она запомнилась как Вика Прутковская из «Моей прекрасной няни». Анастасия Заворотнюк скончалась от глиобластомы 29 мая 2024 года. Она похоронена на Троекуровском кладбище.

Роман Трахтенберг

С таким псевдонимом Роман Трахтенберг не мог не стать шоуменом и сатириком. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Роман Львович Горбунов выглядел и вёл себя как один из самых ярких персонажей нулевых. Рыжие волосы, рыжая борода, очки, псевдоним «Трахтенберг» — всё это не только черты оригинального образа, но и приметы времени, которые мы впоследствии вспоминаем с теплотой. Он родился 28 сентября 1968-го в Ленинграде в полной еврейской семье. Впоследствии отцом Роман Львович называл сексолога Льва Щеглова, но это было всего лишь мистификацией. Его карьера началась в 1993 году в кабаре «Арт-Клиника». Но по-настоящему его образ, будто скопированный с Чувака из компьютерной игры Postal, зрителям полюбился по телепередачам «Деньги не пахнут» и «Следующий» на Муз-ТВ. Ему удалось составить достойную конкуренцию похожим американским шоу с MTV. В 42 года Роман Львович скончался от сердечного приступа. 20 ноября 2009-го он почувствовал симптомы во время своего собственного шоу на радио «Маяк», ему вызвали скорую, но ведущего не успели даже доставить в больницу.

Владимир Турчинский

Владимир Турчинский был разноплановым актёром и шоуменом. Фото © РИА Новости / Михаил Мордасов

У Владимира Турчинского было ещё одно прозвище — Динамит. Он родился 28 сентября 1963-го в Москве в семье потомственных военных. Казалось бы, Турчинский тоже должен был сделать карьеру в ВС РФ, но не сложилось. В армии Турчинский отслужил после того, как бросил Институт инженеров гражданской авиации, но после демобилизации решил пойти учиться на тренера в Институт физкультуры. Он играл в «Самом лучшем фильме», сериале «Солдаты», успел сняться во франшизе «Сваты», а знаменитым стал после программы «Фактор страха», где взял на себя роль ведущего. Попал в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув самолёт «Руслан». Постоянное физическое напряжение сыграло злую шутку со здоровьем Турчинского: 16 декабря 2009 года он умер от инфаркта в 4 часа утра. Ему было 47 лет.

Василий Лышкин

Василий Лышкин покинул нас в 2009 году в юном возрасте. Фото © Wikipedia

Василий Лышкин родился 7 января 1987 года в посёлке Горки-2, расположенном на территории Московской области. В 1994 году его родителей лишили родительских прав, и Лышкин отправился в детдом. Пока жил в детдоме, состоял на учёте за хулиганство, его нужно было спасать от дурного влияния, и Светлана Стасенко пригласила пятнадцатилетнего Лышкина на главную роль в фильме «Ангел на обочине». После съёмок его отправили в спецучилище за хулиганство, но вся съёмочная группа ходатайствовала о том, чтобы Лышкина выпустили. Так и произошло. Он играл Лаврика в фильме «Сволочи» о подростковом штрафном батальоне, а в 2009-м принял участие в сериале «Ранетки» в роли Алексея Смирнова. В 18 лет Лышкин решил вернуться к семье, той самой, из которой его забрали. А 18 октября 2009 года скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Сергей Бодров – младший

Сергей Бодров – младший стал символом 90-х, этого странного времени. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Бодров-младший стал ярким символом девяностых после фильмов «Брат» и «Брат-2», которые замечательно подсвечивали противоречивое и жестокое время 90-х. Но в нулевых годах его карьера тоже шла в гору. В 2000-м году Бодров поехал в Калифорнию, чтобы принять участие в съёмках фильма «Quickie. Давай сделаем это по-быстрому», который снимал его отец. Потом стал режиссёром фильма «Сёстры» и ведущим передачи «Последний герой». Продолжал сниматься в фильмах Балабанова, и его последним фильмом стал «Связной». Сергей Бодров – младший погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье вместе со всей съёмочной группой 20 сентября 2002 года.

Александр Дедюшко

Александр Дедюшко получил Премию ФСБ России. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Александр Дедюшко родился в городе Волковыске Гродненской области Беларуси 20 мая 1962 года. После школы работал слесарем и служил на Балтийском флоте. После армии закончил Нижегородское театральное училище. Первым фильмом Дедюшко стал «Вор» 1997 года. Благодаря могучему телосложению Дедюшко стал популярным актёром боевиков, но не только. Дедюшко сыграл в культовом сериале «Бригада», в менее известном «Марше Турецкого», в «ДМБ», «Офицерах» и историческом фильме «Тарас Бульба». Но 3 ноября 2007 года Александр Дедюшко вместе с женой и сыном попал в смертельную аварию.