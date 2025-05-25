«Не хочется посвящать себя кому-то»: Анна Асти рассказала, почему осталась без друзей

34-летняя певица Анна Асти, чьи песни поёт практически вся страна, рассказала о своём одиночестве. Артистка рассказала, что преодолевает все жизненные трудности самостоятельно, потому что у неё нет друзей, готовых поддержать в трудную минуту. По мнению звезды, лучшая помощница — она сама.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей или психологов. Ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Мне не хочется посвящать себя кому-то. Нужно уметь, стараться помогать себе самостоятельно», — заявила Анна Асти на музыкальной премии RU.TV.

Артистка подчеркнула, что каждый человек, несмотря на одиночество, всегда окружён мыслями и идеями. Она рекомендовала больше читать и наслаждаться временем наедине с собой.