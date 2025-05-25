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25 мая, 08:45

«Не хочется посвящать себя кому-то»: Анна Асти рассказала, почему осталась без друзей

Певица Анна Асти заявила об одиночестве и отсутствии друзей

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

34-летняя певица Анна Асти, чьи песни поёт практически вся страна, рассказала о своём одиночестве. Артистка рассказала, что преодолевает все жизненные трудности самостоятельно, потому что у неё нет друзей, готовых поддержать в трудную минуту. По мнению звезды, лучшая помощница — она сама.

«Я делаю это самостоятельно, без помощи друзей или психологов. Ни одних, ни других у меня не осталось в этой жизни. Мне не хочется посвящать себя кому-то. Нужно уметь, стараться помогать себе самостоятельно», — заявила Анна Асти на музыкальной премии RU.TV.

Артистка подчеркнула, что каждый человек, несмотря на одиночество, всегда окружён мыслями и идеями. Она рекомендовала больше читать и наслаждаться временем наедине с собой.

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Напомним, исполнительница трека «Царица» вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Однако в прошлом году появилась, что супруги расстались, а развод не оформляют из-за общих бизнес-интересов.

Алиса Хуссаин
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