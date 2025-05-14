«Жена подполковника» из Новогиреево терроризирует соседей песнями Анны Асти по ночам
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Жительница района Новогиреево на востоке Москвы доводит соседей до отчаяния, устраивая ночные концерты с песнями Анны Асти на максимальной громкости. Об этом сообщают наши коллеги из «Осторожно, новости».
По словам жильцов, женщина по имени Виктория регулярно нарушает закон о тишине: включает музыку, выкрикивает оскорбления, скандалит в состоянии опьянения и провоцирует лай своей собаки. Соседи утверждают, что она отказывается открывать дверь полиции, а на штрафы не реагирует.
«Виктория называет нас «ипотечными тварями», уверяет, что может делать всё, что угодно, так как её муж — подполковник. Вся улица не спит, её крики слышны даже в соседних домах. Управляющая компания ссылается на участкового, а тот лишь выписывает штрафы, которые она игнорирует», — жалуются соседи.
Несмотря на многочисленные обращения в полицию и составленные административные протоколы, ситуация не меняется. В чате дома Виктория посоветовала соседям «купить беруши».
Напомним, в начале года Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы. Исполнительница просит за выступление 10 миллионов рублей. А не так давно звезда подала в суд на актёра Стаса Ярушина. Исполнительница хита «Царица» требует у актёра из «Универа» один миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.