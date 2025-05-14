«Жена подполковника» из Новогиреево терроризирует соседей песнями Анны Асти по ночам

Жительница района Новогиреево на востоке Москвы доводит соседей до отчаяния, устраивая ночные концерты с песнями Анны Асти на максимальной громкости. Об этом сообщают наши коллеги из «Осторожно, новости».

По словам жильцов, женщина по имени Виктория регулярно нарушает закон о тишине: включает музыку, выкрикивает оскорбления, скандалит в состоянии опьянения и провоцирует лай своей собаки. Соседи утверждают, что она отказывается открывать дверь полиции, а на штрафы не реагирует.

«Виктория называет нас «ипотечными тварями», уверяет, что может делать всё, что угодно, так как её муж — подполковник. Вся улица не спит, её крики слышны даже в соседних домах. Управляющая компания ссылается на участкового, а тот лишь выписывает штрафы, которые она игнорирует», — жалуются соседи.

Несмотря на многочисленные обращения в полицию и составленные административные протоколы, ситуация не меняется. В чате дома Виктория посоветовала соседям «купить беруши».