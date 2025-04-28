«Молчуны забились под плинтус»: Цыганова разнесла Анну Асти за отказ поддержать СВО

Анна Асти надеется в сторонке отмолчаться, пора Россия проводит спецоперацию на Украине. За три года она ни разу не высказалась в поддержку РФ в таком ключе, сообщила у себя в соцсетях певица Вика Цыганова.

Цыганова напомнила, что чуть больше года назад общественники отменяли все концерты Анны Асти, поскольку она засветилась на той самой скандальной «голой вечеринке». Правда, Асти пришла туда не тусоваться, а работать. Сейчас всё это забылось, потому что она решила скрыться из инфополя, заняв выжидающую позицию.

«Украинская певица Анна Дзюба (её настоящая фамилия. — Прим. Life.ru) до последнего ждала и не получала гражданство России. Когда в 2022 году началась СВО, певица просто промолчала и продолжила работать. Все вопросы игнорировались. Получила паспорт России, только когда запахло жареным — в феврале 2023 года, спустя год», — написала исполнительница.