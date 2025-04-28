«Молчуны забились под плинтус»: Цыганова разнесла Анну Асти за отказ поддержать СВО
Цаганова: Анна Асти за три года СВО ни разу не высказалась в поддержку России
Вика Цаганова и Анна Асти. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tsiganova_fashion, asti
Анна Асти надеется в сторонке отмолчаться, пора Россия проводит спецоперацию на Украине. За три года она ни разу не высказалась в поддержку РФ в таком ключе, сообщила у себя в соцсетях певица Вика Цыганова.
Цыганова напомнила, что чуть больше года назад общественники отменяли все концерты Анны Асти, поскольку она засветилась на той самой скандальной «голой вечеринке». Правда, Асти пришла туда не тусоваться, а работать. Сейчас всё это забылось, потому что она решила скрыться из инфополя, заняв выжидающую позицию.
«Украинская певица Анна Дзюба (её настоящая фамилия. — Прим. Life.ru) до последнего ждала и не получала гражданство России. Когда в 2022 году началась СВО, певица просто промолчала и продолжила работать. Все вопросы игнорировались. Получила паспорт России, только когда запахло жареным — в феврале 2023 года, спустя год», — написала исполнительница.
За три года проведения спецоперации Анна Асти не промолвила ни слова в поддержку России, хотя она очень хочет гражданство. На Украине от неё отреклись как от предательницы, а в россияне считают, что её с ними связывает не музыка, а только деньги и работа.
Вика Цыганова в последнее время действует как полицейский, курирующий дела российских селебрити, чья политическая позиция может у некоторых вызывать вопросы. Недавно она возмутилась, что актёр Данила Козловский смог беспрепятственно вернуться на сцену впервые за три года отсутствия. Также она обвинила телеведущего Ивана Урганта в нападках на нашу страну. Певица считает, что беглым знаменитостям уже никогда не смыть позор, а всё, что им осталось в жизни, — встретить смерть на чужбине в полном забвении.