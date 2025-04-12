Цыганова всомнила, как её «рвало полвечера» после концерта Валерия Леонтьева

Певица Вика Цыганова поделилась своими впечатлениями о концерте Валерия Леонтьева, который ей не пришёлся по душе. Это признание она сделала в интернет-шоу «Откройте, Давид». Несмотря на то, что исполнительница не назвала имя артиста, её муж уточнил, что речь идёт именно о Леонтьеве.

«Я пришла на концерт одной суперзвезды — и меня потом рвало полвечера. Моя тонкая нервная структура не перенесла того, что я увидела. Меня Вадик (муж, — Прим. Life.ru) потом отругал: не ходи туда», — рассказала она.

Цыганова также отметила, что на сцене артист снимал одежду. При этом супруги подчеркнули, что сам Леонтьев ничего плохого им не сделал.