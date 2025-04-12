Цыганова всомнила, как её «рвало полвечера» после концерта Валерия Леонтьева
Певица Цыганова в красках описала свои плохие впечатления от концерта Леонтьева
Валерий Леонтьев, Вика Цыганова. Обложка © Wikipedia, Okras / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tsiganova_fashion
Певица Вика Цыганова поделилась своими впечатлениями о концерте Валерия Леонтьева, который ей не пришёлся по душе. Это признание она сделала в интернет-шоу «Откройте, Давид». Несмотря на то, что исполнительница не назвала имя артиста, её муж уточнил, что речь идёт именно о Леонтьеве.
«Я пришла на концерт одной суперзвезды — и меня потом рвало полвечера. Моя тонкая нервная структура не перенесла того, что я увидела. Меня Вадик (муж, — Прим. Life.ru) потом отругал: не ходи туда», — рассказала она.
Цыганова также отметила, что на сцене артист снимал одежду. При этом супруги подчеркнули, что сам Леонтьев ничего плохого им не сделал.
Ранее Цыганова заявляла, что все граждане России, которые были признаны иностранными агентами, не смогут смыть с себя клеймо предателей, а в России их ждёт тюрьма. Певица также отметила, что таких людей никто не встретит в родной стране. Единственное, что светит таким звёздам — закон, по которому стоит ответить.