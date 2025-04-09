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9 апреля, 07:50

«Вам не отмыться!» Вика Цыганова предрекла беглым звёздам смерть на чужбине и суд Божий

Вика Цыганова: Беглые иноагенты ответят за предательство Родины перед Богом

Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Илья Московец

Вика Цыганова. Обложка © ТАСС / Илья Московец

Писателю Дмитрию Быкову*, актрисе Татьяне Лазаревой** и другим иноагентам, которые отстёгивали деньги на ВСУ с их дронами, никогда не смыть с себя клеймо предателей, а в России их ждёт разве что тюрьма. Об этом сообщила у себя в соцсетях певица Вика Цыганова.

Дело в том, что Быков* и Лазарева** заявили, что обязательно вернутся в Россию. Цыганова не смогла пройти мимо таких высказываний, назвав публициста «усатым тараканом», а телеведущую «алкоголичкой». Певица также указала, что на Родине их теперь никто не ждёт и не примет в случае возвращения.

«Спешу развеять голубые мечты предателей Родины. Никогда и ни при каком режиме русский народ не примет обратно этих людей. Вам никогда от этого не отмыться», — заявила Вика Цыганова.

Если беглые медийные персоны всё же отважатся приехать в Россию, то здесь их просто закроют в тюрьме, однако Цыганова считает, что они всё-таки «помрут на чужбине в забвении», а затем ответят за своё предательство «перед Богом».

«А вообще приезжайте, мы вас очень ждём! Ответите по закону за все свои преступления и посидите в тюрьме за работу на врагов России. Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрёте на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей. В конце концов вы всё равно ответите. Если не перед людьми, то перед Богом», — заявила певица.

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Напомним, Дмитрий Быков* эмигрировал из России в США в 2021 году. Недавно он заявил, что «навеки» вернётся в Россию, когда те, кто его тут не ждёт, будут «сидеть по углам» и бояться «пасть свою вонючую раскрывать». Чего эти люди должны так сильно испугаться, этот усатый господин не уточнил. От Лазаревой* в последнее время слышно мало, но в марте она записала видео на фоне украинского флага. Больше ей предложить своим подписчикам, к сожалению, нечего.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов;

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесено в реестр террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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