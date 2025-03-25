Татьяна Лазарева* сняла видео на фоне украинского флага

Телеведущая Татьяна Лазарева* сняла видео для социальных сетей на фоне украинского флага. В этом ролике она сообщила своим подписчикам о том, что вернулась в Испанию, где живёт последние несколько лет.

«Я приехала домой в Испанию. На фоне флага украинского [снимаюсь]», — сказала Лазарева*.

По информации телеведущей, она недавно находилась в Черногории. Лазарева* принимала участие в съёмках программы, посвящённой детям и подросткам, однако детали проекта остались неизвестными. Она также добавила, что после возвращения в страну начала записывать разговорные видео для YouTube.

Ранее сообщалось, что Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Кроме того, суд запретил ей четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.