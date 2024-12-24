Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима

Напомним, что сейчас Лазарева* живёт в Испании. Несмотря на приятный климат и преимущества европейской жизни, она не раз признавалась, что не ощущает себя здесь как дома. Вернуться в Россию ей будет непросто, так как она сама создала себе проблемы. Её обвиняют в оправдании терроризма, и статус иноагента с неё не снимают. С самого начала СВО телеведущая поддерживала Украину, фактически оставив свою родину. Она даже организовала мероприятие, средства от которого были направлены на помощь Киеву.