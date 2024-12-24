Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut
Телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Решение вынес второй Западный окружной военный суд, который рассматривал её уголовное дело, сообщили в прокуратуре Москвы.
«Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске», — говорится в сообщении.
Помимо этого суд запретил Лазаревой* четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.
Напомним, что сейчас Лазарева* живёт в Испании. Несмотря на приятный климат и преимущества европейской жизни, она не раз признавалась, что не ощущает себя здесь как дома. Вернуться в Россию ей будет непросто, так как она сама создала себе проблемы. Её обвиняют в оправдании терроризма, и статус иноагента с неё не снимают. С самого начала СВО телеведущая поддерживала Украину, фактически оставив свою родину. Она даже организовала мероприятие, средства от которого были направлены на помощь Киеву.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.