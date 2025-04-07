Писатель-иноагент Дмитрий Быков заявил о планах навсегда вернуться в Россию

Писатель Дмитрий Быков, который в России был признан иноагентом, поделился своими намерениями вернуться на родину. Такие слова прозвучали в его интервью для YouTube-шоу «На привале».

«Когда я вернусь в Россию, это не будет осёдлое возвращение. Рано или поздно, надеюсь, я навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сказал Быков.

Ранее писатель получил штраф на 10 тысяч за участие в нежелательной международной организации. Причиной штрафа является интервью, которое Быков* дал «Новой газете Европа»**. Издание было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным летом 2023 года.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.