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7 апреля, 13:56

Писатель-иноагент Дмитрий Быков заявил о планах навсегда вернуться в Россию

Фото © Сергей Карпухин/ТАСС

Фото © Сергей Карпухин/ТАСС

Писатель Дмитрий Быков, который в России был признан иноагентом, поделился своими намерениями вернуться на родину. Такие слова прозвучали в его интервью для YouTube-шоу «На привале».

«Когда я вернусь в Россию, это не будет осёдлое возвращение. Рано или поздно, надеюсь, я навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сказал Быков.

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Ранее писатель получил штраф на 10 тысяч за участие в нежелательной международной организации. Причиной штрафа является интервью, которое Быков* дал «Новой газете Европа»**. Издание было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным летом 2023 года.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Признана нежелательной в России.

Марина Фещенко
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