Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 07:59

Писателя Дмитрия Быкова* настигло наказание из Москвы за интервью нежелательным СМИ

Писатель Быков* получил штраф на 10 тысяч за участие в нежелательной организации

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Никулинский суд Москвы назначил писателю Дмитрию Быкову* штраф в размере десяти тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Суд признал виновным Быкова* по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и назначил ему наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей", постановил суд.

Причиной штрафа, как со ссылкой на адвоката Быкова* Василия Кушнира пишет ТАСС, является интервью, которое писатель дал "Новой газете Европа"**. Издание было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным летом 2023 года.

Как писатели Акунин и Быков попались на русофобии и потеряли заработок в России
Как писатели Акунин и Быков попались на русофобии и потеряли заработок в России

Ранее помощник президента России Владимир Мединский отказал Быкову* и Акунину*** в праве зарабатывать деньги в ими же обливаемой грязью России. По его словам, вместо того чтобы лезть в политику, Быкову* стоило продолжать преподавать литературу, а Акунину** писать беллетристику.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Признана нежелательной в России.

*** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Быков
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров