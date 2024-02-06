Писателя Дмитрия Быкова* настигло наказание из Москвы за интервью нежелательным СМИ

Никулинский суд Москвы назначил писателю Дмитрию Быкову* штраф в размере десяти тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Суд признал виновным Быкова* по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и назначил ему наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей", — постановил суд.

Причиной штрафа, как со ссылкой на адвоката Быкова* Василия Кушнира пишет ТАСС, является интервью, которое писатель дал "Новой газете Европа"**. Издание было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным летом 2023 года.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский отказал Быкову* и Акунину*** в праве зарабатывать деньги в ими же обливаемой грязью России. По его словам, вместо того чтобы лезть в политику, Быкову* стоило продолжать преподавать литературу, а Акунину** писать беллетристику.