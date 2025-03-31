Вика Цыганова возмутилась, что обманутой мошенниками Долиной вернули квартиру

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки «в состоянии аффекта», брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд. Или, может, квартиру Ларисе Долиной вернули за какие-то другие заслуги?» — написала Цыганова в соцсетях.