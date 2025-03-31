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Регион
31 марта, 15:29

Вика Цыганова возмутилась, что обманутой мошенниками Долиной вернули квартиру

Вика Цыганова, Лариса Долина. Фото © ТАСС / Илья Московец, Сергей Виноградов

Вика Цыганова, Лариса Долина. Фото © ТАСС / Илья Московец, Сергей Виноградов

Певица Вика Цыганова посчитала несправедливым решение суда, который вернул народной артистке России Ларисе Долиной её квартиру, проданную под воздействием мошенников.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки «в состоянии аффекта», брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд. Или, может, квартиру Ларисе Долиной вернули за какие-то другие заслуги?» — написала Цыганова в соцсетях.

Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина
Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина

Напомним, в августе 2024 года по наводке мошенников Долина продала квартиру площадью 236 квадратных метров. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 200 миллионов рублей. В марте 2025 года суд вернул Долиной квартиру, однако теперь ей придётся компенсировать больше 110 млн несостоявшейся владелице жилья.

Александра Вишнякова
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