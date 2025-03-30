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Регион
30 марта, 16:31

Анна Асти подала в суд на Стаса Ярушина

Анна Асти и Стас Ярушин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Дмитрий Феоктистов

Анна Асти и Стас Ярушин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Дмитрий Феоктистов

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) подала в суд на актёра Стаса Ярушина. По данным kp.ru, исполнительница хита «Царица» требует у звезды «Универа» один миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.

Примечательно, что истцом выступает не сама Анна Асти, а её музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик». Заявление против Ярушина подано в арбитражный суд Москвы 24 марта.

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Напомним, в начале года Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы. Исполнительница просит за выступление 10 миллионов рублей.

Борис Эльфанд
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