Анна Асти подала в суд на Стаса Ярушина
Анна Асти и Стас Ярушин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Дмитрий Феоктистов
Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) подала в суд на актёра Стаса Ярушина. По данным kp.ru, исполнительница хита «Царица» требует у звезды «Универа» один миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.
Примечательно, что истцом выступает не сама Анна Асти, а её музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик». Заявление против Ярушина подано в арбитражный суд Москвы 24 марта.
Напомним, в начале года Анна Асти вернула «докризисный» ценник на корпоративы. Исполнительница просит за выступление 10 миллионов рублей.