Анна Асти подала в суд на Стаса Ярушина

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) подала в суд на актёра Стаса Ярушина. По данным kp.ru, исполнительница хита «Царица» требует у звезды «Универа» один миллион рублей якобы за нарушение авторских прав.

Примечательно, что истцом выступает не сама Анна Асти, а её музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик». Заявление против Ярушина подано в арбитражный суд Москвы 24 марта.