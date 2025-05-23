Лазаревы, Пересильд, Михалковы: Показываем, как выглядят дети звёзд в 2025 году

На дворе 2025 год, а значит, детишки наших любимых звёзд уже подросли! Кто-то из них становится взрослым, кто-то переходит в среднюю школу, а кто-то непостижимым образом за мгновение трансформировался из младенца в первоклассника. Мы в Life.ru постоянно следим за обновлениями в жизни звёзд, а значит, знаем всё, что нужно знать о детях знаменитостей. Кто пошёл в школу, кто стал тинейджером, а кто официально прощается с юностью — в материале.

Анна Михалкова: сыновья Андрей и Сергей

Сыновья Анны Михалковой взрослые, теперь официально. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anikiti4na

У сыновей Анны Михалковой разница в возрасте ровно один год и один день. Старший, Андрей, родился 4 мая 2000 года, а младший, Сергей, — 5 мая 2001-го. Вы знаете, что это значит? Оба отметили свои дни рождения и оба стали взрослыми мужчинами. Да, 24 года и 25 лет — это уже не шутки. Михалкова, сыгравшая следователя Эльвиру Бараеву в нашумевшем сериале «Трасса», поделилась поздравлениями публично, в социальных сетях.

Полина Гагарина: дочь Мия

Полина Гагарина показала, насколько подросла её дочь Мия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Дочь певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова — малышка Мия. Кажется, мы наблюдали за её первыми шагами буквально вчера. Мия родилась 26 апреля 2017 года, и с тех пор прошло уже много лет. В апреле этого года малышка отпраздновала восьмой день рождения! Сейчас она учится в престижной Гимназии имени Е. И. Примакова и готовится переходить во второй класс.

Алсу: дочь Микелла

Дочь певицы Алсу тоже стала певицей, ещё до окончания школы. Талантливые семьи талантливы во всём! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikellaabramova

Дочь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, Микелла, скоро окончит школу. Она пережила развод родителей, травлю в учебном заведении, а ещё — пошла по стопам мамы, записав несколько синглов с собственными песнями. Микелла родилась 29 апреля 2008 года, и совсем недавно ей исполнилось 17 лет. Девушка поддерживает тёплые отношения с отцом. А вот Алсу поздравила её в соцсетях самыми тёплыми словами. «Красивая, умная, яркая, талантливая. Люблю тебя безмерно и безусловно», — написала певица.

Сергей Лазарев: сын Никита и дочь Анна

У Сергея Лазарева подрастают двое наследников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

У певца Сергея Лазарева двое детей. Старший — мальчик Никита, ему 11 лет. Младшая — девочка Анна, ей в сентябре исполнится семь. Недавно популярный музыкант показал, как прошёл выпускной дочери в детском саду. Лазарев — заботливый родитель, он воспитывает двоих детей сам, без матери, следит, чтобы они заботились о своём духовном развитии. Никита занимается в школе «Тодес», любит футбол и шахматы. Аня пока достаточно мала, но ей нравится пародировать других, танцевать и петь. В сентябре её ожидает школа — первый класс, об этом Лазарев написал в своих соцсетях.

Юлия Пересильд: дочери Анна и Мария

Юлия Пересильд — мама двух замечательных дочек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild

Юлия Пересильд стала мамой двух замечательных дочек. Старшая, Анна, родилась 20 мая 2009 года. Сейчас ей только исполнилось 16 лет. Младшая, Мария, родилась 3 июня 2013 года. Их папа — знаменитый режиссёр Алексей Учитель. Он снял множество хитов, например «Последний герой» с Виктором Цоем, криминальную драму «Восьмёрка» по роману Прилепина и многие другие. Анна начинает восхождение на звёздный пьедестал: она сыграла в ряде популярных фильмов и сериалов, в том числе исполнила достаточно тяжёлую роль скрипачки из Казани. Мария не любит выходить на публику, её приключения так и остаются в тайне.

Филипп Киркоров: дочь Алла-Виктория и сын Мартин

Филипп Киркоров, как и Сергей Лазарев, — одинокий отец. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Филипп Киркоров с 2011 года воспитывает дочь Аллу-Викторию. Девочка родилась 26 ноября, но день рождения традиционно празднует 1 декабря. Сейчас ей 13 лет. Филипп Бедросович назвал дочку в честь двух главных женщин в его жизни — бывшей супруги и мамы. Сын Мартин родился позже — 29 июня 2012 года. Сейчас ему 12 лет. Дети учатся в Дубае, Алла-Виктория активно ведёт социальные сети, где делится своими переживаниями.

Сергей Жуков: дочь Ника

Сергей Жуков из «Руки вверх!» тоже воспитывает дочку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikazhukova_official

Дочка неизменного солиста группы «Руки вверх!» Ника Жукова родилась 18 ноября 2008 года. Сейчас ей 16 лет — и она идёт по стопам отца: снимается в фильмах и пишет песни. А ещё играет в сериалах и фильмах, например, девушка стала известна по роли главной героини в сериале «Плакса». Мама Ники, Регина Бурд, выступала в группе «Сливки», но ушла оттуда в тот же день, как узнала о беременности. Сергей Жуков буквально «выкупил» её у продюсеров, поскольку компенсация была прописана в её контракте.

Анна Чурина: дочь Ксения

Анна Чурина воспитывает дочь Ксению. Та уже почти что стала взрослой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annachurina

Звезда сериала «Вий» Анна Чурина воспитывает совместную с режиссёром Алексеем Петрухиным дочь. Ксении уже 18 лет, она родилась 28 сентября 2006 года. Девушка снимается уже более 10 лет: её первая роль — это эпизод в сериале «Вий» 2014 года, а в 2015 году девушка сыграла школьницу в фильме «Училка». Совсем скоро стоит ожидать невероятно интересную премьеру с участием Ксении — сериал «Шаман» о следователе бурятского посёлка Хара Турлак, который обнаруживает у себя магическую силу.

Анна Хилькевич: дочь Анна-Мария

У Анны Хилькевич есть дочь, которую решили назвать Анной-Марией на случай, если та тоже захочет себе звёздную карьеру. Фото © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Анна-Мария, одна из трёх дочерей звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич, родилась 20 августа 2018 года. Сейчас ей уже шесть лет, девочка подросла, поэтому часто появляется с мамой на светских мероприятиях. Кстати, при рождении девочку назвали просто — Мария. Но когда Хилькевич-младшей исполнилось шесть, Анна решила поменять дочке имя на Анну-Марию, потому что все имена в их семье должны традиционно начинаться на «А». К тому же, девочке будет удобнее, если она вдруг захочет тоже пойти в актрисы.