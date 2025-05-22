Сериалы по реальным событиям: 5 лучших российских детективов последних лет, без спойлеров!

В последние годы в России снято множество сериалов. Самое главное: по качеству они часто не уступают, а может быть, и превосходят западные премьеры. Ещё один плюс — близость к зрителю. «Игру престолов» или «Наследников» смотреть уже не так интересно, как «Фишера», «Триггер» или даже новых «Фиксиков». И на то есть причина: все российские премьеры, кроме, пожалуй, «Фиксиков», основаны на реальных событиях. Рассказываем вам о лучших сериалах на основе документальной хроники.

«Высшая мера» (2024) — страх и ненависть в ярославской психушке

«Высшая мера» — это действительно сумасшедший детектив о загадочных убийствах. Фото © Кадр из фильма «Высшая мера», режиссёр Вячеслав Рогожкин, сценаристы Вячеслав Рогожкин, Владимир Серышев / Kinopoisk

«Высшая мера» — это сериал о Ярославле эпохи застоя. Действие разворачивается в 1974 году. Авторы специально не раскрывают настоящую историю и человека, который стал прототипом фильма, но дело существовало в реальности. «Серийника» сначала не могли поймать, он затих на некоторое время и спустя годы взялся за старое. По сюжету в Ярославле происходит несколько резонансных убийств, а след приводит в психиатрическую больницу. Следователи пытаются добиться расстрела подозреваемых. И есть за что — методы убийств у маньяка изощрённые.

«Трасса» (2024) — мрачный детектив о торговле людьми

«Три билборда на границе Ставропольского края»... А, стоп, это, кажется, фильм, а не сериал «Трасса». Фото © Кадр из фильма «Трасса», режиссёр Душан Глигоров, сценарист Олег Маловичко / Kinopoisk

Сериал «Трасса» основан на реальных событиях. Как признавался сценарист, сюжет соткан из «кусочков» разных уголовных дел. Возможно, из резонансного дела Кущёвской ОПГ в том числе. Главными героинями оказываются женщины: судья из Санкт-Петербурга ищет пропавшую дочь, а следователь из Ставрополья расследует убийство девочкой-подростком своей семьи. Два дела переплетаются, вскрывая схему по торговле людьми. Главные героини оказываются под прицелом злодеев, им нужно объединиться, чтобы выжить. Реальные жители юга России отмечали, что Ставрополье показано не очень реалистично: в сериале там всегда мрачно, промозгло, везде туман, в котором бродят маньяки... Такую атмосферу требовалось создать для детективного триллера.

«Зло» (2024) — оказывается, это ограбления артистов

Ограбления артистов балета — вот что такое абсолютное «Зло»! Фото © Кадр из фильма «Зло», режиссёр Алексей Мурадов, сценаристы Андрей Житков, Эдуард Хруцкий / Kinopoisk

Для следователя Юры Ельцова утро начинается не с кофе, а с ограбления известной советской балерины. И хотя СССР не являлся капиталистической страной, преступления против собственности, то есть воровство, считались абсолютным злом. Юра ещё не знает, что совсем скоро кроме балерины пострадает ещё и банк в Ереване, а следы преступника приведут в ЦК. Сериал снят по роману Эдуарда Хруцкого «Зло», и там автор описывает собственные расследования ограблений Екатерины Гельцер и ереванского банка. Все персонажи основаны на реальных прототипах, друзьях и коллегах Хруцкого.

«Тень Чикатило» (2024) — по следам исчадия ада

«Тень Чикатило» — это продолжение истории о Чикатило, но уже с другим маньяком. Фото © Кадр из фильма «Тень Чикатило», режиссёры Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Ещё один сериал Сарика Андреасяна, продолжение саги о маньяках, которая началась с эпичного «Чикатило» с Нагиевым в главной роли. На этот раз нашим героем становится Михаил Попков, ангарский маньяк, или же Миша-улыбка. Он убил много женщин, где-то 80 человек. В сериале дальновидно решили поменять все имена и фамилии. Главными героями становятся следователи, которые едут в Иркутскую область искать «тень Чикатило».

«Минута тишины» (2025) — олигарх с амнезией

«Минута тишины» — это на самом деле байопик одного из реальных российских миллионеров. Фото © Кадр из фильма «Минута тишины», режиссёр Илья Шеховцов, сценаристы Илья Тилькин, Владимир Потанин / Kinopoisk

«Минута тишины» тоже меняет все явки, пароли, имена, фамилии и даже названия стран. Олигарх Валерий Королёв ещё может существовать в нашей вселенной, но государство Наристан на Ближнем Востоке? Даже не Нарский султанат?... Впрочем, сериал не задевает геополитику, это пронзительная личная история, когда олигарх теряет память и только после того, как замечает, что на него охотятся, начинает осознавать, что вообще происходит. На помощь олигарху спешит психолог МЧС. Автор идеи — Владимир Потанин.

«Страх над Невой» (2024) — наш ответ Мэнсону

«Страх над Невой» — оказывается, у нас в 60-е тоже был серийный убийца. Фото © Кадр из фильма «Страх над Невой», режиссёр Илья Максимов, сценаристы Андрей Лариков, Дмитрий Каморин / Kinopoisk

«Страх над Невой» рассказывает реальную историю душителя с Обводного канала. Как и Миша-улыбка, душитель специализировался на женщинах. И если реальный маньяк Василий Филиппенко общительностью не отличался, то герой сериала становится таким «русским Чарльзом Мэнсоном». Ведь именно Мэнсон создал секту последователей — «Семью». Филиппенко никакого культа не организовывал, просто проявил смекалку, когда присоединился к милиции в качестве дружинника и помогал оперативникам ловить себя самого, одновременно узнавая все новости по расследованию. Здесь мрачная атмосфера, саспенс и умелое переложение городской легенды оказываются уместными.