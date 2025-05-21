«Зверополис 2»: что нам показали в первом тизере второй части мультфильма о городе зверей 26 ноября 2025 года в прокат выйдет мультфильм «Зверополис 2». Что известно о новом мультфильме? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах в материале Life.ru. 21 мая, 13:33 «Зверополис 2» — что ждёт жителей Зоотопии на этот раз? Обложка © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

«Зверополис 2» — долгожданное продолжение мультфильма «Зверополис», который вышел в далёком 2016 году. Это, пожалуй, один из самых крупных успехов «Диснея» в 2010-х годах: совершенно новая история собрала миллиард долларов в прокате. Альтернативный мир, где существует современный мегаполис, заселённый антропоморфными животными, вызвал у многих реакцию «хочу тут жить». А детективный сюжет, построенный на хрупком мире между травоядными и хищниками, увлекал с первых минут. Мультфильм «Зверополис 2» обещает ещё глубже исследовать художественный мир франшизы, а также предлагает новую детективную историю, ещё более лихо закрученную.

Даты выхода мультфильма «Зверополис 2»

«Зверополис 2» точно станет самой ожидаемой премьерой 2025 года. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

Первый «Зверополис» вышел в российский прокат 3 мая 2016 года. Уже в 2023 году, 9 февраля, руководитель The Walt Disney Company Роберт Айгер объявил о выходе второй части мультфильма. Это был не только подарок для фанатов города зверей, но и хитрый расчёт: в 2020–2022 годах самый богатый мультимедиа-концерн мира потерял довольно большое количество прибыли из-за коронавируса. «Зверополис 2» стал «спасательным кругом» — это безопасная инвестиция, которая гарантированно соберёт миллиард. Дата выхода мультфильма назначена на 26 ноября в США. В Австралии «Зверополис 2» появится 27 ноября, в Испании — 28-го.

Трейлеры и фото мультфильма «Зверополис 2»

По всему миру ждут «Зверополис 2». Дата выхода уже известна. В масштабах индустрии кино полгода — это практически завтра. В связи с этим интерес к премьере начинают подогревать официальными фото и тизерами. В августе 2024 года было опубликовано несколько кадров из нового мультфильма. А 19 мая 2025 года «Дисней» официально опубликовал афишу — так мы и узнали, что скоро «Зверополис 2» разживётся трейлером, в котором будет змея. И, наконец, 20 мая вышел тот самый трейлер. Он радует озвучкой в стиле «рейв старой школы», полноценным участием нового рептильного персонажа и парой подробностей об устройстве мира «Зверополиса».

О чём «Зверополис 2»: сюжет

«Зверополис 2» — это история о двух друзьях-полицейских. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

Как мы помним, в финале «Зверополиса» мошенника-лиса Ника Уайлда принимают в ряды полиции потому, что вместе с крольчихой Джуди Хопс им удалось предотвратить эпидемию вируса «одичания», ответственной за который оказалась заместитель мэра. Теперь Уайлд и Хопс — официально полицейские-напарники. О сюжете второй части многого не говорят: по трейлеру можно понять, что за лисом, крольчихой и змеёй (то есть гадюкой Гэри) будут гоняться рядовые полицейские по всем районам города. В конце «Зверополиса 2» все, видимо, попадут на концерт певицы Gazelle, которую озвучивает Шакира. Так было и в первом мультфильме.

Актёры и озвучка «Зверополиса 2»

«Зверополис 2» оставит прошлых актёров. Выйдет ли он в русской озвучке, пока не совсем ясно. Но должен — это же «Зверополис». Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

«Зверополис» поразил зрителей, как маленьких, так и больших, не только красочной картинкой и безумным сюжетом, но и звёздной подборкой актёров. Главную героиню, офицера полиции Джуди Хопс, озвучивает Дженнифер Гудвин, театральная актриса. До «Зверополиса» она сыграла одну из главных ролей в фильме «Обещать — не значит жениться» 2009 года, а после — роль в сериале «Почему женщины убивают» 2019 года. Ника Уайлда озвучил Джейсон Бейтман, лауреат премии «Эмми». Он наиболее известен по ролям в фильмах «Несносные боссы», «Развод по-американски», «Дальше живите сами». Роль капитана Буйволсона отдали Идрису Эльбе, известному по «Тихоокеанскому рубежу», франшизам «Форсаж» и «Отряд самоубийц». Гадюку Гэри в «Зверополисе 2» озвучит Куан Ке Хюи, который стал известен ещё в 80-е благодаря «Индиане Джонсу», а в 2022-м получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу».

В русской версии «Зверополиса» — тоже звёздный состав актёров. Ведущая «Орла и решки» Мария Ивакова говорила голосом Джуди, актёр и композитор Антон Лаврентьев — Ника, народная артистка РФ Мария Аронова озвучивала злодейку мисс Барашкис, Владимир Меньшов — мэра города, льва Златогрива, а Николай Дроздов озвучил медлительного ленивца Блица. Кто и как будет озвучивать русскую версию «Зверополиса 2», пока непонятно, поскольку «Дисней» пока приостановил свою деятельность в России.

Персонажи мультфильма «Зверополис 2»

«Зверополис 2» представит новых персонажей. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

Команда мультфильма «Зверополис 2» уже раскрыла нескольких новых персонажей, которые там появятся. Это прежде всего гадюка Гэри, которого озвучит Куан Ке Хюи. Видимо, из-за него у парочки полицейских будут большие проблемы: создатели шоу уже намекали на то, что в мире «Зверополиса» есть отдельные города для млекопитающих, птиц и рептилий. Получается, Гэри станет первым пресмыкающимся во франшизе. А учитывая, что его будут преследовать полицейские, можно подумать, что Зоотопия не такая уж и утопичная. Налицо классовая дискриминация позвоночных.

Джуди Хопс — уже известная нам крольчиха-полицейская. Она окончила колледж полиции, пока жила в сельской местности, и не просто так, а с отличием. В первом «Зверополисе» на работе её не оценили по достоинству, и зря. Ник Уайлд — 32-летний лис-мошенник, который зарабатывает переплавкой слоновьего мороженого в пломбир для грызунов и может «загнать» местным даже палочки. В итоге он становится полицейским. Скорее всего, мы увидим и мэра Златогрива, внушительного, но не очень проницательного льва. Из относительно новых персонажей — бобр Нибблз и квокка Доктор Физзби, она семейный психотерапевт Ника и Джуди.

Интересные факты о мультфильме «Зверополис 2»

«Зверополис 2» обещает быть мощной премьерой 2025 года. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

«Зверополис 2» находится в производстве уже два года, а может быть, и больше: «Дисней» не раскрывал свои планы во время ковида. Конечно, у нас теперь есть достаточно много интересных фактов о мультфильме. Многое непонятно о «Зверополисе 2»: выход в России, детальный сюжет, есть ли у главных героев дети, почему им понадобилась семейная терапия... Но мы всё равно расскажем вам то, что уже известно.

Дженнифер Гудвин и её семейная жизнь

Актриса, которая озвучивает Джуди, Дженнифер Гудвин, долгое время провела в очень религиозном еврейском сообществе и даже прошла праздник 13-летия, бат-мицву. Её младшей сестре, кукольному аниматору, это не помешало устроиться в «Робоцып», жестокий и циничный мультфильм для взрослых. А супруг Дженнифер — Джош Даллас, они вместе играли в сериале «Однажды в сказке». У пары двое сыновей.

«Зверополис 2» планировали ещё в 2016 году

Будь у режиссёров возможность, они бы сняли «Зверополис 2» ещё в 2017-м. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

Создатели «Зверополиса», режиссёры Байрон Ховард и Рич Мур, ещё в июне 2016 года публично признавались, что уже думают над второй частью. Дженнифер Гудвин признавалась, что хотела бы видеть смену ролей в «Зверополисе 2»: во время первого мультфильма Джуди помогает Нику найти смысл жизни и покончить с криминалом, Гудвин хотела бы, чтобы теперь Ник помог Джуди найти смысл в её работе.

«Зверополис 2»: утечка кадров

Уже через два месяца после объявления сиквела, 15 апреля 2024 года, Гудвин поделилась в социальных сетях информацией, что начала записывать строчки из диалогов «Зверополиса 2». Потом Джаред Буш выложил в Интернете несколько кадров, где Ник и Джуди ищут Гэри на рынке, там и появился бобёр. А в этом году, 3 апреля, нам показали новые кадры с психотерапевтом. Нибблза будет озвучивать Эмили Файмстер, а Доктора Физзби — Квинта Брунсон. А в самом последнем тизере видно, что у Зверополиса есть подводная часть.

Отзывы и рецензии на трейлер «Зверополиса 2»

Отзывы на «Зверополис» были невероятно положительными. Фото © Кадр из трейлера «Зверополис 2», режиссёры Джаред Буш, Байрон Ховард, сценарист Джаред Буш / Kinopoisk

С выходом последнего тизера-трейлера была назначена дата выхода «Зверополиса 2», то есть 26 ноября 2025 года. Пока что мнения фанатов и критиков неоднозначны. На «Кинопоиске» за день набралась 21 тысяча человек, и все они ждут премьеры. Средняя оценка «Зверополиса» там же — 8,3 балла. В целом тизер нового мультфильма получает положительные отзывы, хотя сюжет новой части многим остаётся непонятен. На Reddit фанаты ожидают, что «Зверополис 2» соберёт 1,3 миллиарда долларов в прокате.

«Зверополис 2» — это продолжение мультфильма, уже ставшего классикой. Если ребёнку было пять лет во время премьеры первой части, то в этом году можно будет сходить в кинотеатр уже с подростком. Спустя девять с половиной лет «Зверополис» возвращается! А о фильмах и сериалах с Иваном Янковским Life.ru уже рассказывал.

Авторы Любовь Самойлова