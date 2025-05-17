Фишер 2 «Затмение» 2025: леденящие кровь убийства и снова история, основанная на реальных событиях Фишер 2 сезон: Затмение. Дата выхода нового сериала про маньяков с Иваном Янковским. Официальные трейлеры и видео. Отзывы зрителей и рецензии. Интересные факты о новом сериале Фишер: Затмение. О сюжете, актёрах, рейтинге фильма читайте подробнее в материале Life.ru. 17 мая, 04:01 Сериал «Фишер» держит в напряжении до последнего. © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

«Фишер»: российский триллер, где реальность страшнее любого вымысла

Сериал «Фишер» — не просто ещё один детектив про следователей. Это погружение в мрачную атмосферу 1980-х, где за каждым эпизодом стоит реальная история одного из самых жестоких убийц СССР. Сергей Головкин, известный как Фишер, орудовал в Подмосковье шесть лет — создатели не стали приукрашивать факты, а взяли за основу архивы и показания. И да, после этого сериала Рублёвское шоссе уже не кажется таким уж безопасным местом.

Вот как всё начинается: 1986 год, лесополоса у дороги, тело подростка со следами пыток. Потом ещё одно. И ещё. Расследуют преступления три абсолютно разных следователя: московский ветеран Валерий Козырев (Александр Яценко), ростовчанин Евгений Боков (Иван Янковский) и их молодая коллега Наталья Добровольская (Александра Бортич). Их характеры несхожи. Козырев циничен, но чертовски проницателен; Боков, кажется, прячет за улыбкой личную трагедию; а Добровольская, вопреки стереотипам о «новеньких», не даёт себя сломать. Но главная интрига — школьник Игорь. Единственный свидетель, чьи показания то ли помогают, то ли, наоборот, заводят в тупик.

«Фишер» преподнёс зрителю множество интриг. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Почему «Фишер» вырвался в лидеры проката? Во-первых, здесь нет «красивой» криминальной романтики. Грязь советских участков, бюрократия, которая мешает расследованию, и жуткие детали преступлений — создатели не щадят зрителей. Во-вторых, ритм. Динамика сюжета то сжимает нервы зрителей, как тиски, то замедляется, давая передохнуть, — и это не случайно.

— Получается крайне реалистичный и захватывающий детектив. При том что чуть ли не каждый второй оригинальный проект на российских стримингах сегодня посвящён работе сотрудников следствия и полиции, «Фишер» оказывается куда интереснее конкурентов, — отметил обозреватель Илья Королевский.

Сравнения с американским сериалом «Настоящий детектив» неизбежны? Да, но только на первый взгляд. Тут нет философских монологов под звёздным небом, вместо этого — хриплый голос Яценко и мастерски прописанные диалоги, где паузы говорят больше слов.

— Все сравнения окажутся напрасными: сериал намеренно отказывается мимикрировать под старших братьев и пытается отыскать собственную интонацию и стиль, — подметила Елена Зархина.

Завоёванный сериалом «Золотой орёл – 2023» за лучший онлайн-проект — закономерность, а не случайность. Сериал не пытается намеренно шокировать, но методично, как сам Фишер, затягивает в воронку. После финальных титров остаётся ощущение, что вы сами стали частью этого дела, — и, возможно, не захотите пересматривать 1-й сезон. Но как насчёт продолжения мрачной истории?

Когда выйдет второй сезон сериала «Фишер»

Создатели второго сезона завершили работу над проектом 26 февраля 2025 года. Осень и зима 2024–2025 года прошли на площадках Москвы и области, а часть съёмок перенесли в Абхазию.

В конце сериала «Фишер» следователям удалось найти убийцу. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Режиссёр Александр Цой подошёл к делу с вниманием к трагичной поэзии жанра. Его взгляд на драму уже знаком по «Трудным подросткам» и остросюжетному «Смычку». За визуал отвечает оператор Максим Осадчий — тот самый, что раньше ловил свет в «Вратаре Галактики» и строил атмосферу «Врага у ворот». Динамика, нерв, реализм — вот что ждёт нового зрителя этого сезона.

Премьера второго сезона сериала «Фишер. Затмение» запланирована на 29 мая 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Всего в сезоне будет 8 серий.

Чем закончился 1-й сезон сериала «Фишер»

В финале первого сезона следователи выходят на серийного убийцу. Им оказывается конюх Сергей Головкин. Его арестовывают, когда он собирается отпраздновать премию «за трудовые заслуги». Козырев и Боков проникают в его гараж. Там находится Наталья Добровольская и трое мальчиков. Двое уже не дышат, третий едва шевелится. Следователи вытаскивают коллегу и выжившего мальчика, которому удалось спастись благодаря Наташе. Наташа и Козырев набрасываются на маньяка, но Быков не даёт им совершить самосуд. Когда следователи выводят из гаража Сергея Головкина, то собравшиеся люди готовы его растерзать.

Евгений Боков наконец осознаёт, что маньяк пойман и дело наконец закрыто. Теперь никто не будет орудовать в Одинцовском районе в поисках новых жертв. Уставший Боков дрожащими руками прикуривает сигарету...

Что известно о сюжете 2-го сезона

Александр Цой, который превратил первый сезон в леденящий триллер, снова в режиссёрском кресле. Шоураннером и сценаристом вновь выступил Сергей Кальварский — автор сценариев к «Детям перемен» и «Чёрной весне», к нему присоединилась Наталья Капустина. Вместе они выстраивают историю, где зло не повторяется — оно эволюционирует.

Второй сезон сериала «Фишер» покажет новых героев. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Действие развернётся на покинутом курорте, где дуэт сыщиков будет противостоять опасному преступнику. Один из самых страшных советских маньяков, Головкин, уже за решёткой. Он стал последним преступником, которого в России приговорили к смертной казни. Но на юге страны появился его «продолжатель» — зверски убиты четыре девушки, пятая находится в беспамятстве. Неужели это снова история реального монстра?

Создатели держат интригу, но уже известно, что сюжет позаимствован из 90-х, когда на Кубани орудовал серийный убийца Леван Ароян. Его методы пугающе совпадают с сюжетом: он убивал девушек, а впоследствии был признан невменяемым. Сейчас 54-летний Ароян — пациент психбольницы, и многие участники тех событий живы.

Второй сезон «Фишера» расскажет историю других преступлений. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Хотя личность преступника, вдохновившего сюжет второго сезона, авторами пока окончательно не раскрывается. «Мы взяли за основу относительно недавнее дело, — осторожничают они в интервью. — Многие участники событий ещё могут дать показания». Чьи именно имена скрывают — загадка. Ясно одно: второй сезон будет не о прошлом, а о монстрах, которые живут среди нас. И после тизера зрители вновь проверяют замки на дверях. Как в 90-х.

Актёры и роли 2-го сезона

В новом сезоне к роли Евгения Бокова вернулся Иван Янковский, а Александр Яценко вновь сыграл Валерия Козырева. Александра Бортич в новом сезоне не участвует. Вместо её героини раскрывать дело на юге России будет Надежда Семёновна, которую играет Ирина Старшенбаум, — именно ей на помощь отправится полюбившийся дуэт сыщиков.

Во втором сезоне «Фишера» немного изменена команда. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

Александра Бортич хранит молчание относительно своего исключения из проекта. Существует версия о творческом переосмыслении: второй сезон криминальной драмы имеет принципиально иную стилистику и ритмику, что могло потребовать трансформации актёрского ансамбля. Могут существовать и более прозаические основания — начиная от профессиональной загруженности исполнительницы в других киноработах и заканчивая сценарной необходимостью трансформировать сюжетную линию.

Новый женский персонаж кардинально отличается от предыдущего: интеллектуальность, сдержанность, внутренняя стрессоустойчивость при одновременной душевной чуткости. Старшенбаум создаёт собирательный портрет сильной женщины 90-х годов — целеустремлённой, самостоятельной, способной балансировать между профессиональными вызовами и семейными обязательствами.

Второй сезон «Фишера» будет не менее интригующим. Фото © Кадр из фильма «Фишер», режиссёр Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, сценарист Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

В итоге сериал продолжает эволюционировать в направлении психологического триллера с минималистичной драматургией. Смена актрисы, несмотря на неожиданность, органично вписывается в общую концепцию обновления художественного замысла.

Во втором сезоне на экранах зрители вновь увидят Андрея Максимова в роли маньяка Сергея Головкина (Фишера). Одну из жертв преступника сыграет звезда фильма «Сто лет тому вперёд» Даша Верещагина. Александре Ребёнок досталась роль мэра курортного города, где развивается действие продолжения «Фишера» и где происходят все преступления.

В актёрском составе нового сезона «Фишера» также заявлены Никита Худяков, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алёна Долголенко, Василий Копейкин и Юлия Ильина.

Интересные факты о сериале

Режиссёры первого сезона Сергей Тарамаев и Любовь Львова в создании второго сезона детективного проекта не участвовали.

Создатели первого сезона не только внимательно изучали материалы дела Головкина, но и общались со следователями, которые участвовали в поимке серийного маньяка.

Уже известно, что в продолжении сериала Евгений Боков избавится от своего акцента и перестанет «шокать». Боков захотел исправить произношение, когда решил остаться в Москве: ему надоело, что окружающие постоянно обращают внимание на его ростовский говор. Но на замену придёт другая привычка: следователь будет постоянно использовать в речи французские слова. А в память о прошлой назовёт свою собаку Шо.

Во время съёмок в Абхазии фургон, в котором находилась гримёрка Ирины Старшенбаум, сорвался в пропасть. Никто не пострадал: в момент происшествия внутри не было ни самой актрисы, ни кого-либо из команды.

Отзывы и обсуждения

В онлайн-пространстве разгорелась активная дискуссия вокруг второго сезона криминальной драмы «Фишер». Аудитория проявляет живой интерес к новому сезону, выделяя его гнетущую атмосферу и многозначительные намёки на появление нового серийного преступника.

Виртуальное сообщество разделилось на несколько условных групп: одни азартно строят предположения о личности будущего антагониста, другие одобряют обновление актёрского состава, особо выделяя профессионализм Ирины Старшенбаум. Параллельно существует и скептический фланг зрителей, которые опасаются, что смена ключевых создателей и отсутствие Александры Бортич могут существенно трансформировать художественную концепцию сериала.

Дискуссия демонстрирует высокий зрительский интерес и эмоциональную включённость в развитие криминальной истории, что свидетельствует об успешности проекта.

Авторы Андрей Соколов