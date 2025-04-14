Отреставрированные к 80-летию Победы мультфильмы представят в «Москино»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне киностудия «Союзмультфильм» подготовила уникальный подарок зрителям, сообщила пресс-служба студии. С 15 апреля по 5 мая в кинотеатрах «Москино» — «Юность», «Салют», «Молодежный», «Ангара» и «Вымпел» — бесплатно покажут свыше десяти восстановленных анимационных картин, созданных в годы войны и после неё.

Как уточнили в пресс-службе, реставрация устранила дефекты, вызванные старением плёнки, вернув лентам первозданный вид. В программе — шедевры, такие как «Муха-Цокотуха» (1941, реж. Владимир Сутеев), «Лиса, Заяц и Петух» (1942, реж. Ольга Ходатаева), «Ёлка» (1942, реж. Михаил Цехановский, Пётр Носов) и «Цветик-Семицветик» (1948, реж. Михаил Цехановский).

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва отметила, что мультфильмы тех лет — это не только память о стойкости их создателей, но и источник вдохновения. По её словам, несмотря на суровые условия, аниматоры сумели передать светлые идеи, веру и гуманизм, заложившие основы уникального стиля отечественной анимации. Эти картины стали золотым фондом культурных инициатив, и часть из них будет доступна для просмотра в сообществе «Союзмультфильма» ВКонтакте.