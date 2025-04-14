Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 10:51

Отреставрированные к 80-летию Победы мультфильмы представят в «Москино»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне киностудия «Союзмультфильм» подготовила уникальный подарок зрителям, сообщила пресс-служба студии. С 15 апреля по 5 мая в кинотеатрах «Москино» — «Юность», «Салют», «Молодежный», «Ангара» и «Вымпел» — бесплатно покажут свыше десяти восстановленных анимационных картин, созданных в годы войны и после неё.

Как уточнили в пресс-службе, реставрация устранила дефекты, вызванные старением плёнки, вернув лентам первозданный вид. В программе — шедевры, такие как «Муха-Цокотуха» (1941, реж. Владимир Сутеев), «Лиса, Заяц и Петух» (1942, реж. Ольга Ходатаева), «Ёлка» (1942, реж. Михаил Цехановский, Пётр Носов) и «Цветик-Семицветик» (1948, реж. Михаил Цехановский).

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва отметила, что мультфильмы тех лет — это не только память о стойкости их создателей, но и источник вдохновения. По её словам, несмотря на суровые условия, аниматоры сумели передать светлые идеи, веру и гуманизм, заложившие основы уникального стиля отечественной анимации. Эти картины стали золотым фондом культурных инициатив, и часть из них будет доступна для просмотра в сообществе «Союзмультфильма» ВКонтакте.

В Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы
В Кремле анонсировали особые меры безопасности на праздновании 80-летия Победы

Ранее стало известно, что герои специальной военной операции (СВО) в составе парадного расчёта примут участие в параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Напомним, на Парад Победы в Москву собираются прибыть многие мировые лидеры, среди которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо.

Оксана Попова
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