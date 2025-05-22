«Топ-3? Я больше снял»: Михалков назвал знаковые фильмы, которые нужно посмотреть молодым

Режиссёр, народный артист России Никита Михалков посоветовал молодёжи черпать мудрость и вдохновение из качественных кинофильмов. Он назвал три знаковых картины, обязательных к просмотру, когда его попросили озвучить Топ-3 во время сессии «Бесогон и право 2.0» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Но сначала режиссёр пошутил: «Топ-3 фильма? Я вообще больше снял». А затем маэстро ответил серьёзно.

«Я думаю, из последних фильмов вот сейчас то, что мне кажется очень важным, — это «Группа крови», картина о детях в концлагерях. Очень серьёзная картина, очень связана с теми вопросами, о которых мы сегодня говорили», — сказал Михалков.

Второй картиной он назвал «Пять несложных музыкальных пьес» с Джеком Николсоном. По его словам, это тот случай, когда не нужно обращать внимание на то, что речь идёт об американском кино и его идеологии, потому что создатели хорошо поработали со смыслами. И, наконец, Михалков порекомендовал обязательно посмотреть «Остров» Павла Лунгина. Он отметил, что последние фильмы этого режиссёра трудно назвать великим творением, но эта лента выбивается из их числа.