Михалков отправит на СВО подаренное Черномырдиным американское ружьё

Режиссёр Никита Михалков объявил о передаче охотничьего ружья из своей коллекции для нужд участников специальной военной операции. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что речь идёт об американском ружье Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 мм с длиной ствола 36 дюймов, которое ему лично подарил экс-председатель Правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин.

«Оно рассчитано на очень дальнюю стрельбу, на дальнем расстоянии. Я думаю, что он не обиделся бы, если бы узнал, что это ружьё я хочу преподнести вам туда, на фронт», — заявил Михалков.

Во время эфира режиссёр продемонстрировал само ружьё и зачитал фрагмент письма от генерал-полковника Александра Лапина, главнокомандующего группировкой войск «Север».