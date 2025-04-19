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Опубликовано 19 апреля 2025, 16:18
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Отправил более 2 тысяч подарков: Саратовский школьник создаёт уникальные сувениры для бойцов СВО

SHOT: Саратовский школьник отправил две тысячи сувенирных ложек бойцам СВО

Школьник Сергей Уральцев из Балашова Саратовской области вместе со своей семьёй активно помогает российским военным, участвующим в СВО. Они собрали и отправили более двух тысяч подарков. Лично для своего дяди, воюющего на передовой, Серёжа подготовил особенный подарок — ложку с выгравированным позывным.

Серёжа рассказывает о волонтёрской деятельности. Видео © SHOT

По информации SHOT, уникальный подарок быстро завоевал популярность среди бойцов, и многие стали заказывать такие сувениры у школьника. Теперь Сергей принимает заявки со всей страны и уже отправил в зону СВО свыше двух тысяч ложек с позывными.

Сам Серёжа особо выделяет трагическую историю, связанную с подарком для бойца с позывным Иваныч: он погиб, так и не успев получить свою ложку. Этот памятный сувенир в итоге передали его двухлетней дочке. В волонтёрской деятельности семье Уральцевых помогает «Народный фронт».

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Ранее стало известно, что более тысячи пасхальных куличей приготовили военные пекари группировки «Восток» в зоне спецоперации в честь приближающейся Пасхи. Это сделано для того, чтобы бойцы смогли почувствовать тепло и уют праздника, несмотря на расстояние от дома.

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SHOT

Ольга Сливченко
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