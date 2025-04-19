«Беречь любой ценой»: Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом рассказал, почему ушёл на СВО

Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, отметил, что потомки советских воинов в зоне СВО отстаивают свою историю. Современное поколение должно защищать правду, заявил Георгий Кантария, который участвует в специальной военной операции.

«Мы должны защищать правду. Особенно сейчас, когда живы не все свидетели той войны. Мы потомки, должны беречь правду любой ценой. Поэтому мы здесь находимся на специальной военной операции, отстаиваем свою историю», — сказал Георгий Кантария в интервью газете «Известия».

Боец отметил действия некоторых стран Европейского Союза и руководства Украины, которые, по его мнению, пытаются уменьшить вклад советского народа в победу, извлекая выгоду из политических игр.