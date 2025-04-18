Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО
Правнук Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО
Георгий Кантария. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z
Спустя 80 лет правнук младшего сержанта Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы защищать Родину. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра Луганска.
«Его прадед, младший сержант Мелитон Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом», — уточнили в публикации.
Георгий является потомком легендарного разведчика, а именно двоюродным внучатым племянником. Отслужив срочную в ПВО, он продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.
Ранее Life.ru сообщал, что мэр Белгорода Валентин Демидов примкнёт к добровольцам отряда «Барс». Чиновник пополнит ряды военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. «Барс-Белгород» — одно из подразделений, которые защищают регион от террористических атак.