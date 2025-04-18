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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 16:43
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Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО

Правнук Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет в зоне СВО

Георгий Кантария. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Георгий Кантария. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Спустя 80 лет правнук младшего сержанта Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы защищать Родину. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра Луганска.

«Его прадед, младший сержант Мелитон Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом», — уточнили в публикации.

Георгий является потомком легендарного разведчика, а именно двоюродным внучатым племянником. Отслужив срочную в ПВО, он продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.

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Ранее Life.ru сообщал, что мэр Белгорода Валентин Демидов примкнёт к добровольцам отряда «Барс». Чиновник пополнит ряды военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. «Барс-Белгород» — одно из подразделений, которые защищают регион от террористических атак.

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Алена Пенчугина
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