Правнук легендарного разведчика, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом, воюет на СВО

Спустя 80 лет правнук младшего сержанта Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы защищать Родину. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра Луганска.

«Его прадед, младший сержант Мелитон Кантария водрузил Знамя Победы над Рейхстагом», — уточнили в публикации.

Георгий является потомком легендарного разведчика, а именно двоюродным внучатым племянником. Отслужив срочную в ПВО, он продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.